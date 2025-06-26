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房市冷但電梯照缺 通力電梯：2030年市場規模破365億

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
通力台灣董事總經理劉繼然表示，未來將持續深耕台灣市場，鎖定中高端非住宅案源。記者林莉／攝影
通力台灣董事總經理劉繼然表示，未來將持續深耕台灣市場，鎖定中高端非住宅案源。記者林莉／攝影

近期房市冷淡，是否同步影響到電梯廠商需求，通力電梯台灣董事總經理劉繼然指出，雖然房市降溫，但這並不影響，除了新建案外，由於台灣建築屋齡老化嚴重，2024年台灣建築物屋齡超過30年者已占50至60%，推估國內電梯使用年限超過15年者約占40至50%，加上高樓越蓋越多，因此電梯數量需求不減反增，預計台灣電梯市場規模在2030年將逾365億元。

劉繼然表示，前幾年建照取照量大，加上新建案發包與電梯安裝時程拉長，不少電梯供應商出現無法如期交貨的情況，出現建商、營造廠轉向來尋求支援的狀況。

不僅住宅市場受到影響，劉繼然說，商辦也面臨交期壓力，儘管對交貨時間的容忍度較高，仍無法迴避供應鏈緊繃所帶來的挑戰。他指出，電梯從開案到設備安裝常需一至兩年，導致現階段雖面臨房市降溫、建商縮手，但短期內電梯需求仍處高檔。

劉繼然表示，通力在全球市占率達20%，但在台灣尚不足5%，未來將持續深耕台灣市場，鎖定中高端非住宅案源，並以技術、產品與服務作為突破口。現階段已與北捷、高捷、機捷、好市多、大潤發、晶片龍頭廠與五星級飯店等合作。

針對電梯安全議題，劉繼然指出，門系統、控制系統與轎廂為困人事件三大主因。通力導入人工智慧（AI）智慧預測性維保服務，透過即時監測與AI演算，可預警潛在風險，提前介入維修，據統計可降低約40%的人員困梯風險、減少55%的設備故障率，並讓單次故障處理時間縮短55%。該服務不僅適用於通力自家電梯，也可擴及其他品牌，盼以數位維保技術提升整體產業安全水準。

電梯 房市

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