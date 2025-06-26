夾層設計竟是違建陷阱！公平會開罰新莊建案225萬元

公平交易委員會指出，名軒（1442）與新力天廣告有限公司在銷售「名軒富麗」建案時，利用第6層實品屋展示住宅裝潢與夾層設計，誤導消費者該樓層可作為住宅使用，實際上卻違反建築使用規定，因此違反《公平交易法》，分別遭罰150萬元及75萬元，總計225萬元。

「名軒富麗」位於新北市新莊區，依核准用途，第4層至第8層為「一般事務所」，第9層以上才是住宅使用。不過，經公平會調查發現，名軒與新力天在第6層設置實品屋，內有臥室、浴室、廚房與夾層設計，並供看屋民眾參觀，營造可當住宅使用的印象，甚至讓人誤以為夾層設計合法，足以影響消費者購屋判斷。

然而，新北市政府明確表示，該層若作住宅用途已違法，屬於違反《建築法》第73條第2項規定，且原始完工圖並無夾層設計，擅自施作亦構成違建。

公平會強調，實品屋的呈現應忠實反映建案的合法用途與空間設計，不能藉由不實或誤導方式吸引消費者，消費者在購屋時，常會將「能否合法當住宅使用」、「可否加設夾層」列為重要考量，因此，業者在行銷或展示時，若資訊與事實不符，將面臨違法處分。

公平會也再次呼籲，建商與廣告業者無論是廣告內容或實品展示，應與法定用途一致，避免誤導民眾，保障消費者權益。