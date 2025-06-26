好市多會員許願熱食區 Costco回應：將參考大家的建議

美味之神，許願好市多（Costco）賣我想吃的美食吧。有會員在網上發起一個美食區許願池，看大家最希望熱食區賣什麼，要大家快許願，可能願望成真。好市多回應，Costco持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，對於大家建議會參考。

會員們響應超熱烈，各式美食小吃出籠，從蛋餅、飯糰、刈包、粽子、現炸地瓜球、雞蛋糕等，還有國際派，各式異國料理也上場，包括泰式打拋豬飯、日式咖哩飯、墨西哥捲餅、韓式部隊鍋、南洋叻沙麵，天氣熱涼麵跟透清涼冰品一定要有，美食區快滿溢，看得人口水直流，有人直呼，不管要新增什麼，要先報名試吃。

這位會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發起美食區許願池，她說，好市多之前推魯肉飯後，她想說離牛肉麵不遠了，現在有蛋塔和壽司，她私心想出個部隊鍋，來個拉麵也不錯，大家快許願搞不好真的有機會，像是水果點心盒？奶昔？雞塊？健康餐？火鍋？燒肉？

會員們想許願的美食種類超多，有現煮蔥爆牛肉麵、泡菜炒飯、韓式飯捲超方便又好吃；有人說現在只有蛤蠣濃湯想要海鮮粥；每次都想買鍋貼，還有人想許願熱壓吐司，有人想有現打果汁，還有說超想吃烤玉米，鹽酥雞拼盤滷味鹹水雞也被點名，魷魚羹配油麵、冬天來個薑母鴨，還有人希望能出素食便當。甜點也少不了，像是水果優格杯、泰奶、豆花、綠豆沙牛奶、燒仙草、芋泥蛋糕、奶昔、甜甜圈、黑糖粉粿加仙草、千層或是布丁，還有人直接想要有手搖飲專區。

除各式料理外，大家的許願詞很有梗，有人說，港式點心出現會瘋掉、「爆漿起司豬排飯我已經看到畫面」，有人要一鍋牛肉湯網友回覆，「這應該是台南門市專屬」；有人要現炸臭豆腐，「如果可以有臭豆腐我就先買十份壓壓驚」；有人建議可以把試吃區的東西搬到Food court；有人說，現在的關東煮很好吃，料如果更多一定天天吃；有人體貼為店員想，可能要擴編，不然會累死。

對於網友許願迴響熱烈，好市多回應，「Costco持續致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，對於建議我們會參考。」