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中油大林煉油廠獲優良空品淨化區認養單位模範獎 推動永續不遺餘力

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
中油大林煉油廠今（26）日獲高市環保局頒發「優良空品淨化區認養單位-模範獎」的殊榮。照片／中油提供
中油大林煉油廠今（26）日獲高市環保局頒發「優良空品淨化區認養單位-模範獎」的殊榮。照片／中油提供

中油大林煉油廠26日獲高市環保局頒發「優良空品淨化區認養單位-模範獎」的殊榮，不僅肯定大林煉油廠長期以來照護植栽與維護綠地的用心與成效；環保局也藉由此活動，表揚各績優單位，感謝企業一直以來的努力，為高雄的生活品質盡一份心力，期盼透過公私協力喚起更多民眾與企業對永續環境的重視。

中油大林煉油廠指出，該廠推動永續環境不遺餘力，自103年起認養高雄市社會教育館，致力於該館內植被之養護，協助該館進行綠地美化及改善裸露地等維護工作，進而利用植物生理的特性有效淨化空氣品質，打造乾淨舒適的綠色空間，提供居民休憩的場所。

陳福榮副廠長表示，大林煉油廠身為石化煉油產業的一員，更應以實際行動落實「友善環境、與社區共好」的理念。多年來大林廠積極投入環境照護與社區關懷，未來也將持續強化空品淨化之照護作業，盼本廠的實際作為有拋磚引玉之效，成為未來更多認養單位之模範，攜手打造更宜居的城市。

認養 環保 中油

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