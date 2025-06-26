承億「隨處樂」動土 嘉義首創五星級飯店式服務管理宅

承億集團承億建設26日於嘉義市自由路舉行「隨處樂」建案動土典禮，現場貴賓雲集，為這座融合建築美學與生活品味的住宅新案揭開序幕。承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎表示，這是嘉義首創五星級飯店式服務管理住宅，將引領城市生活新風貌。

戴俊郎表示，「隨處樂」規劃52戶質感住宅，坐擁90米綠意樹海與完善生活機能，以獨到的空間美學、嚴謹的施工品質與五星級飯店式物業管理，打造嘉義市質居生活新標竿。

在動土典禮上，承億建設也正式宣布，未來將連續推出系列大樓建案及透天電梯宅，持續為嘉義城市生活注入全新想像。

今天的動土典禮，由承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎主持，並邀請地方政商代表與合作設計團隊到場祝賀，眾人合力擲土祈福，共同迎接「隨處樂」的美好啟程。

承億建設為嘉義在地深耕逾30年的老牌建商，過去推出「老樣子」、「難得」、「聽河的院子」、「十餘畝」等建案，累積良好口碑。承億長年深耕嘉義，秉持對土地與空間的尊重，融合在地人文精神，致力於將建築轉化為城市風景中的靈魂。

承億集團副董事長戴淑玲在動土典禮上表示：「承億建設從嘉義出發，到台灣各處開設飯店以，希望帶著嘉義人的精神環島台灣。並帶著飯店經營的精緻內容，重新回到嘉義打造新型態建案。」

「隨處樂」為承億建設以綠建築結合智慧建築居家生活理念，與飯店級物業精神精心打造的代表作，總戶數52戶，坐落於自由路靜巷間，正對90米綠樹綠帶，鬧中取靜、視野遼闊，自然與人文共融。

在建築工法上，承億建設獨步嘉義，每一建案皆採用同層排水系統，減少樓板穿孔、降低噪音與日後維修難度，有效提升居住舒適度與維修便利性，大幅提升住戶居住品質。更承諾提供嘉義業界最長25年建築保固及7年防水，不僅是對結構品質的保證，更是對住戶長期生活安全的承諾。

此外，本案朝向綠建築標章規格設計，從通風採光、節能建材到環境友善空間規劃，將永續理念落實於生活日常之中。

現代人購屋不只講求環境地段，更注重建築品牌實力，選擇知名集團建商，不僅建築品質與售後服務上更有保障，其雄厚的事業體資源，也會賦予住戶更多元的住宅享受。

近年承億集團在台灣市場上同樣耳熟能詳的，當屬「承億生活文創事業」，包含旗下五星級飯店品牌「承億酒店」，以及文創設計旅店系列「承億文旅」。

本次「隨處樂」建案延續承億酒店精神，導入飯店式物業管理，由象徵飯店頂級服務的「金鑰匙協會」成員訓練管理的禮賓團隊，提供貼心細緻的日常服務之外，於建案一樓設有私廚空間，不僅配備完善設備，更可預約專業廚師到府服務，打造「家即餐廳」的生活款待，讓住戶在家也能享有如飯店般的尊榮體驗。

不同於傳統社區管理，「隨處樂」以飯店規格打造社區服務流程，從接待管理、環境維護、生活協助到住戶需求回應，皆由訓練有素的專業團隊執行，讓住戶在日常中，也能感受如同入住精品飯店的尊榮與從容。

承億集團創辦人戴俊郎發跡於嘉義，起初以承億建設起家，累積近30年建築經驗，建築作品也深獲市場口碑好評。目前事業更跨足五星級飯店、室內設計、觀光餐飲、藝術策展等多元領域，從嘉義在地建商，躍升全台連鎖飯店集團。

承億集團多元事業發展經營有成，更整合飯店服務經驗，成功典範轉移至建設規劃，以更宏觀的角度規劃在地建築，並優化住宅體驗。而承億建設未來也將持續於嘉義市中心，推出指標輕豪宅建案。

承億建設總經理李佳昕指出，即使是在現在，房市環境整體低迷的情況下，承億建設還是維持非常穩定漂亮的銷售成績。承億不只是蓋一棟房子，而是創造一種生活的態度與場域。