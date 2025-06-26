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施耐德電機蟬聯《時代》全球最永續企業榜首 永續領導地位再獲肯定

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
施耐德電機再登《時代雜誌》2025年全球最永續企業榜首。業者提供
施耐德電機再登《時代雜誌》2025年全球最永續企業榜首。業者提供

全球能源管理與自動化解決方案供應商法國施耐德電機（Schneider Electric），今年再度榮登《時代雜誌》（TIME）與研究機構Statista聯合評選的「2025年全球最永續企業（World's Most Sustainable Companies for 2025）」榜首，這已是施耐德電機連續第二年獲此殊榮，從全球500家在永續發展表現卓越的企業中脫穎而出，其在永續領域的領先地位再次獲得國際肯定。

施耐德電機此次蟬聯冠軍，不僅彰顯其在實現自身永續目標方面的穩健進展，更突顯其長期以來在協助客戶提升能源效率、降低碳排放方面的堅定承諾。施耐德電機持續以公開透明的態度推動永續行動，並設定了明確的目標，包括計畫在2030年實現全價值鏈25%的絕對碳排放減量，並於2050年達成全價值鏈淨零碳排（Net-Zero CO₂ Emissions）。

施耐德電機的永續發展路徑，是以通過SBTi（科學基礎減碳目標倡議，Science Based Targets Initiative）認可的減碳目標為基礎，並以「2021–2025施耐德電機永續發展影響力計畫（Schneider Sustainability Impact，SSI）」為核心。透過這項計畫，施耐德電機旨在帶動其合作夥伴、客戶及在地社會共同邁向永續未來。

施耐德電機執行長Olivier Blum表示：「我們非常榮幸能連續第二年獲選為全球最永續企業。作為一家科技公司，我們致力成為值得信賴的合作夥伴，協助客戶在追求營運效率的同時，實現永續發展目標。」

他進一步強調：「對施耐德電機而言，永續是我們一切行動的核心。我們以績效為根基、以使命驅動整個生態系的參與，並透過獨特的企業文化與整合式策略，確保從營運到整個價值鏈的每個環節，皆為共創更永續的未來貢獻力量。」此番言論展現了施耐德電機將永續發展融入企業營運核心的決心。

「2025年全球最永續企業」的評選標準嚴謹，由《時代雜誌》與Statista自全球5,700家企業中遴選出500家上榜企業。評選依據20項關鍵績效指標進行綜合評比，涵蓋範疇一與範疇二溫室氣體排放、相對於企業規模的能源使用效率、碳排減量成果，以及營運中可再生能源的使用比例。

此外，評選也納入永續評等與承諾、企業報告透明度，以及環境與社會績效指標等外部因素。

除了《時代雜誌》的肯定，施耐德電機也同時榮獲國際永續評比機構Corporate Knights企業騎士評選為2025年「全球最永續企業」，成為該機構「全球百大永續企業」中唯一兩度名列榜首的企業。

同時，法國施耐德電機亦被Corporate Knights企業騎士評選為「歐洲最永續企業」與「法國最永續企業」，顯示其在永續發展領域的卓越成就廣受國際認可。

碳排放 法國

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