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泓德旗下星星電力與 Lightsource bp簽署綠電購售合約

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）旗下綠電顧問與儲能資產整合商星星電力26日宣布，與全球陸上再生能源專案開發及管理領導企業Lightsource bp簽署綠電購售合約（PPA），將100%承接其位於嘉義布袋鎮及義竹鄉的115MWp漁電共生案場所產出的再生能源。作為星星電力完成策略性合併後的重要綠電合作案，雙方強強聯手，不僅為台灣再生能源市場注入創新動能，也為企業提供更具附加價值的綠電採購選擇。

Lightsource bp台灣總經理傅檳表示：「布袋漁電共生專案是我們在台灣市場發展的重要里程碑，也展現Lightsource bp在全球布局與地方發展接軌的專業能力。我們很高興能與星星電力簽署購電協議，協助台灣企業實現減碳目標，並將持續發展長期在地合作夥伴關係，為台灣打造永續再生能源解決方案。」

該案場位於嘉義縣布袋鎮及義竹鄉，總光電容量為115MWp，並已於今年6月正式開工，工程期間預計可創造750個地方就業機會。完工後每年預計可產出高達1.8億度的再生能源，足以供應約41,000家戶全年用電。依據合作協議，布袋漁電共生案場所產再生能源將全數由星星電力負責銷售。

星星電力董事長暨泓德能源總經理周仕昌表示：「泓德能源集團與星星電力長期深耕綠電與光儲充應用，很高興能與Lightsource bp這樣具備國際視野的夥伴展開合作。全新轉型後的星星電力將持續引進專業人才與最新技術，無論是在綠電購售、儲能管理或電力交易服務上，都將為企業提供更具價值、更富彈性的整合方案，期待與台灣產業共同邁向和國際接軌的綠色未來。」

星星電力為台灣前三大售電業者，透過與綠電市場供應鏈密切合作，為企業轉供穩定可靠的綠電來源，預估至今年底外購電量可望突破650MW，進一步鞏固在綠電購售市場的核心地位。隨著5月31日正式完成與星佑能源的合併，星星電力也將攜手儲能專業團隊發展以電力交易與能源資源聚合（Aggregator）為核心的新型態業務。這次策略性合併將為泓德集團既有的綠電與儲能服務注入更高附加價值，更將透過市場首創的全新商業模式推動能源產業升級，深化集團在國際市場的發展布局。

綠電 泓德能源 再生能源

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