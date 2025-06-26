中捷藍線機電工程開工 中鼎：全案預計2034年完工

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎（9933）集團承攬「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，26日舉行開工典禮；中鼎表示，台中捷運藍線是台中市第二條捷運建設，完工後將串聯沙鹿車站、台中車站等交通樞紐，更將與中捷綠線（文心北屯線）形成便捷的十字路網。

中鼎指出，台中捷運藍線預計2034年完工，完工後將大幅提升台中交通路網的完整性。

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」，由中鼎和新加坡商新加坡科技電子（ST Engineering Urban Solutions Ltd.）、法商阿爾斯通（Alstom Transport S.A.）、韓商現代樂鐵（Hyundai Rotem Company）組成聯合承攬團隊執行。

台中捷運藍線全長24.78公里，將貫穿海線至市區，西起台中港，東至新建國市場，為一條串連海線到市區的藍色動脈，途經八個行政區、53個里，設置20座車站，包含八座高架車站及12座地下車站，並配置一座五級機廠。

中鼎指出，中鼎負責台中捷運藍線核心供電系統的建置，有信心在與國際團隊緊密合作，如期如質完成此工程，持續推動城市發展。