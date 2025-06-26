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美而快UR Living首次插旗新北板橋 攜手建商發展商場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快國際（5321）近年專注調整營收結構，集中資源拓展UR Living複合式商場，在「網紅經濟 × 體驗經濟」商業模式的相乘效益推動下，11間UR Living實體商場業績穩健成長，推升公司營運動能。26日再於新北板橋開出第12間實體商場，進一步拓展北台灣市場版圖，提升品牌市占率和區域滲透力。這也是美而快首度攜手大型建商合作複合式商場，與大型建商合作也將是未來展店策略之一。

美而快表示，新北市是美而快旗下服飾品牌，會員數最多的縣市，板橋店開幕以服務會員與創造營業效率為主，全年以實體店營收比重提高至四成為目標，持續擴大經濟規模。

面對消費需求的多元化和都市空間受限的趨勢，複合式商場已成為消費場域的主流。UR Living目前12家門市皆坐落都市核心商圈，看準「人潮即錢潮」的消費商機，美而快將UR Living打造為結合服飾品牌、熱門餐飲、美學空間等多種功能與服務的消費空間，以提供消費者一站式購足服務。UR Living已成為公司獲利成長關鍵之一，加上第2季新開的台南民族店與板橋店，規模經濟效益可望發酵，進一步強化獲利表現。

營收 消費 建商

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