影／嘉義發跡承億建設集團明年興櫃上市 市區建案動土站上4字頭

嘉義房市受惠台積電先進封裝廠興建利多，不受美國對等關稅、以伊戰爭、央行信用管制影響，年初至今，外地及在地建商紛紛在嘉市推建案，其中知名在地老牌建商承億集團，在自由路推出首創五星級飯店式服務管理住宅大樓，上午舉行動土典禮，大樓基地1216平方公尺，將興建地上14 層、地下3層，共52戶住宅及店面，預訂熱銷4成，每坪開價40萬元，市區住宅大樓站上4字頭。

承億集團副董事長、嘉市府前建設處長戴淑玲說，承億計畫明年第2季興櫃上市，承億嘉義發跡發光，以嘉義人拚搏精神，在全台各地開花，高雄承億酒店成為全台最美飯店，日前聯手遠東SOGO共同合作新竹飯店案，承億發展建設、營造、文旅酒店等建設開發事業、飯店餐飲事業及藝術策展關係企業，用建案、文化藝術、文旅等走向世界。

動土典禮邀請藝術家蘇敬惇表演，由承億董事長戴俊郎、副董事長戴淑玲、總經理李佳昕、法務部前次長蔡碧仲、市府參議林建宏、嘉縣副議長陳怡岳及多位市議員等來賓，持香祭拜、持鋤動土，祈求動土施工平安。

承億建設在地深耕逾30年，過去推出「老樣子」、「難得」、「聽河的院子」、「十餘畝」等建案，累積良好口碑，繼去年推出新建案「新榮序」，今年再推「隨處樂」，是承億以綠建築結合智慧建築居家生活理念與飯店級物業精神精心打造代表作，總戶數52戶，坐落自由路靜巷間，正對90公尺綠樹綠帶，鬧中取靜、視野遼闊，自然與人文共融。