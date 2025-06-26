乾杯股東會／通過每股配息1.5元 下半年加速展店

乾杯（1269）26日召開股東會，由平出莊司續任董事長，並決議每股配發現金股利1.5元，並完成董事會全面改選。乾杯表示，下半年展店加速，黑毛屋全年預計展店10家。

股東會中決議每股配發現金股利1.5元，並完成董事會全面改選，董事席次由八席調整為七席，包含三席董事與四席獨立董事。

股東會決議由平出莊司續任董事長，其餘董事為日鐵物產株式會社及國票創業投資股份有限公司，與前屆成員相同。獨立董事則選出續任的陳業鑫、王國雄、詹心怡及新任的田村和也。

2024年乾杯集團面對全球通膨、人力成本上升與中國經濟復甦遲緩等挑戰，集團調整營運策略，積極優化體質並縮減中國事業規模，資源聚焦於台灣與海外潛力市場，展開國際化布局。

中國分店自22家縮減至11家，台灣市場穩健拓展至52家，英國倫敦開出首間分店，2024年底集團總店數達63家。另一方面，外販事業加大推進，營收占比由前年9%提升至14%，成為集團營運的另一成長引擎。

針對關閉「麻辣45」品牌一事，平出莊司說明，麻辣鍋業態原以集團全牛利用策略中衍生的和牛油副產品為基礎開發，惟過去營運成果未如預期，因此決定終止該品牌。然而，和牛油的開發與應用對集團整體利益貢獻顯著，未來仍會持續投入相關創新。

2025年前5個月，乾杯集團營運表現穩健，累計合併營收達18.84億元，年增0.73%，寫下同期次高紀錄。去年中國市場縮減門店規模、今年積極拓展台灣據點，隨著店鋪數落差影響逐漸收斂，營收成長動能更為顯著。

展望下半年，乾杯集團持續聚焦台灣市場，以「黑毛屋」為重點發展品牌。上半年已新展四間分店，第三季預計再拓展三間，全年展店目標上看10家。同時積極籌備全新品牌，為營運注入創新動能。

海外方面，中國事業經規模調整及體質改善，營運波動已趨於穩定，後續將專注於資源整合與效能提升。乾杯集團資深副總經理兼中國子公司總經理董浩成表示，深圳子公司已轉虧為盈，上海子公司持續透過精實策略改善營運效能，整體發展漸入佳境。

英國市場方面，目前首店已建立良好口碑，品牌關鍵字搜尋排名與顧客評價表現亮眼，將持續強化品牌能見度與市場滲透率，穩步拓展當地市場基礎。

此外，乾杯集團積極導入數位科技與會員經營策略，例如智能點餐、打飯機等內場自動化設備，提升營運效率與顧客服務品質。會員經營方面，2024年LINE官方帳號「KANPAI GO CLUB」會員數已突破百萬人，展現品牌吸引力與用戶黏著度，該年度逾六成餐飲營收由會員貢獻，成為集團穩健成長的重要支柱。