亞洲藏壽司股東會／董座：未來不再投資中國大陸市場 將轉向東南亞

亞洲藏壽司（2754）26日召開股東會，董事長西川健太郎表示，未來將不再投資中國大陸市場，轉向東南亞國家發展。

針對上海門市結束營運後，是否有開展其他亞洲市場計畫，成為全場最關注的議題。西川健太郎表示，上海門市結束的決定，是為了防止擴大虧損，長期而言整體獲利是正向的發展。

西川健太郎進一步表示，中國大陸市場市場目前不再繼續投資，轉向東南亞等其他國家，進行市場評估。

另外對於日前證交所公告員工平均薪資偏低，股東憂心台灣面臨少子化缺工潮，恐對招募將造成影響，對此，西川健太郎澄清回應，公司計時員工比例高達88%，才會拉低平均薪資，四百多位正職員工薪資，在餐飲業是中上水準，未來也會視公司發展，彈性調整薪資。

至於缺工問題，西川健太郎表示，公司早有因應計畫，除了積極輔導計時人員轉正職，亦同步雇用培育外籍生。