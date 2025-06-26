海柏特攜手台灣山葉音樂 推電子樂器及音響維修服務

宏碁（2353）旗下子公司海柏特（6884）26日宣布，跨界攜手台灣山葉音樂股份有限公司（Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd），推出電子樂器及音響產品官方授權售後維修服務，提供原廠認證的專業技術團隊服務、原廠零件支援及一致的服務標準。透過與Yamaha合作，海柏特將持續擴大服務範圍，為消費者提供優質的售後體驗，攜手更多合作夥伴一起建立完整的服務生態圈，致力於延長電子產品使用周期理念，提升環保永續價值。

海柏特執行長林俊男表示：「海柏特致力於3C產品的售後服務，秉持專業、效率與信賴的核心價值，提供消費者完善的服務體驗。同時，我們更積極拓展跨產業合作，攜手Yamaha推出全新電子樂器維修服務，實踐循環經濟與延長產品生命周期理念，在獲得原廠授權認證下，海柏特將以專業與貼心服務，成為 Yamaha用戶最值得信賴的夥伴。」

海柏特已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書閱讀器等，今更將觸角延伸至電子樂器產品領域。即日起，消費者可前往海柏特於台北松信、台中文心及高雄九如三大服務中心，進行產品檢測與維修，包括Yamaha之數位鋼琴、電子琴等電子樂器及音響產品。藉由海柏特專業的原廠認證服務，享受快速、專業且安心的原廠服務，進一步提升整體產品使用體驗。