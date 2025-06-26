台中超巨蛋旁失靈？台中市府水湳賣地 估價師喊：好慘

台中市地政局今區段徵收配餘地標售開標，共釋出17筆標的，其中16筆水湳經貿園區，近期有台中超巨蛋選址水湳利基，業界推估可望衝高標脫率，但投標結果冷清，標脫率17.6%，溢價率3%，雙雙創下近年標售的新低。估價師黃昭閔說，受打炒房政策和美國關稅影響，沒想到市府訂的底價過高，市場就是不買單，出現了「蛋蛋危機」，標脫總價的達成率僅12%，真的好慘。

台中市地政局今年2月第一波售地開標，標售總底價747億多元創新高，但買氣超級冷，標脫率創新低僅18%；今天第二波售地開標，共17筆區段徵收配餘地，合計約12.45公頃，標售總底價為519.58億元，結果標脫率17.6%，溢價率3%，雙雙創下近年標售的新低，總標脫金額約61.5億元，僅略高今年2月的標售，為近年次低紀錄。

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔說，今天開標結果不出市場所預料，延續今年第一波標售案，標脫率18%，議價率也只有3%，近520億的底價標售案，最後只回收不到62億的開發成本，顯示目前房市受大環境不景氣，加上央行今年第二季信用管制仍未鬆綁、美國關稅影響，大型建商不再闊綽出手獵地。

黃昭閔認為，縱然水湳要蓋超巨蛋，試圖拉抬標售氛圍，沒想到底價還是過高，市場就是不買單，出現了「蛋蛋危機」，令人感嘆的是房地這麼「慘」了，市政府的訂定底價策略，依然活在自己的世界裡「高不可攀」。

黃昭閔指出，市府信誓旦旦希望藉由抵費地、配餘地標售，彌平開發成本、填補財政缺口，並充實市政建設的平均地權基金，雖立意良善，但標售的底價都偏離市場行情，盡管各界一再批評底價訂得太高，不利居住正義，但是市政府只會一昧甩鍋給委託查估的不動產估價師，依然故我。