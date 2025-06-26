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低頭撿鑽石？台中市府賣地今開標「超冷」 房仲曝原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，圖為提案外觀圖。圖／台中市政府提供
台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，圖為提案外觀圖。圖／台中市政府提供

台中市地政局今辦理區段徵收配餘地標售開標，共釋出17筆標的，總底價將近520億元，其中16筆位於有「台中最後鑽石地」之稱的水湳經貿園區，但投標冷清，僅3封標封投標3筆土地，標脫率17.6%，溢價率3%，雙雙創下近年標售的新低。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次標售釋出多筆「壓箱寶」方正千坪土地，但土地規模大，開發門檻高，加上信用管制未鬆綁抑制買氣，建商購地心態趨保守，追價意願不高，使台中本次土地標售繳出近年最慘澹的成績單。

本次標售的單價地王，為文商段50地號土地，單價高達306萬元。春耕不動產總經理張維良指出，該地容積率達500％，又享有中央公園第一排景觀，該筆土地與先前創下368.4萬的文商段47地號相望，坐擁地王條件，單價卻比地王便宜約60萬元，可以說是把握危機入市的時機「彎腰撿鑽石」。

台中市地政局今年第一波標地案在二月開標，標售總底價747億多元創新高，但買氣超級冷，標脫率創新低僅18%；今天第二波標地開標，共17筆區段徵收配餘地，合計約12.45公頃，標售總底價為519.58億元，結果標脫率17.6%，溢價率3%，雙雙創下近年標售的新低，總標脫金額約61.5億元，僅略高今年2月的標售，為近年次低紀錄。。

本次標售的逢大段、創研段及文商段，各有一筆土地標脫，其中逢大段與創研段的土地，標脫單價雙雙突破百萬元，為區段土地成交單價的新高紀錄，尤其逢大段22地號溢價率達4.7%，為本次的溢價王。

台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖指出，逢大段22地號，具有雙面臨路優勢，且東側緊鄰中央公園，加上逾3800坪的大面積條件難得，因而成為逢大段首見百萬的區段地王。

標脫單價達105萬的創研段12地號，土地面積約800坪，開發規模適中，三面臨路的方正地塊，又鄰近中醫大水湳校區與公園，站上百萬單價順利標脫。

台中市水湳經貿園區內的台中國際會展中心一期東側展館預計今年10月啟用。圖／台中市政府提供
台中市水湳經貿園區內的台中國際會展中心一期東側展館預計今年10月啟用。圖／台中市政府提供

溢價 區段徵收

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