慘！台中水湳精華地標售多數沒人要 文商段鑽石地驚現單坪300萬元

台中市地政局26日辦理區段徵收配餘地標售開標，但投標情況相當冷清，最終僅3封標單投標，標脫率僅有17.6%，溢價率也只有3%，雙雙寫下近年標售的新低，總標脫金額約61.5億元，亦僅略高於今年2月的標售，為近年次低紀錄。

惟此次三筆水湳經貿園區內標脫土地，讓逢大段、創研段地價每坪站上百萬大關，文商段50地號土地則以每坪土地成交單價高達305.1萬元標脫，為本次每坪標售單價地王。

本次台中市府共釋出17筆標的標售，標售總底價將近520億元，其中水湳經貿園區為本次標售的目光焦點，獨占16筆標的，且當中有10筆土地為面積逾千坪的大規模精華地，備受市場關注。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次標售釋出多筆方正千坪土地，可說是把壓箱寶拿出來賣，但由於土地規模大，開發門檻高，有能力砸大錢投入的業者本就不多；加上現今大環境仍受信用管制的拘束，房地產買氣尚未復甦，導致業者購地更加保守，追價意願也不高，使台中本次土地標售繳出近年最慘澹的成績單。

本次標售的逢大段、創研段及文商段，各有一筆土地標脫，其中逢大段與創研段的土地，標脫單價雙雙突破百萬元，為區段土地成交單價的新高紀錄，尤其逢大段22地號溢價率達4.7%，為本次的溢價王。

台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖指出，標脫的逢大段22地號，具有雙面臨路優勢，且東側緊鄰中央公園，加上逾3,800坪的大面積條件難得，因而成為逢大段首見百萬的區段地王。

每坪土地標脫單價達105萬的創研段12地號，土地面積約800坪，與其他上千坪的大基地相比，開發規模適中，且因鄰地無人投標，未來仍有整併周邊土地擴大開發的機會；加上該筆土地為三面臨路的方正地塊，又鄰近中醫大水湳校區與公園，立地條件不錯，促使該筆土地站上百萬單價順利標脫。

本次標售的單價地王，為文商段50地號土地，每坪土地成交單價高達305.1萬元。

陳定中指出，該筆土地容積率達500％，又享有中央公園第一排景觀，因此身價本就不俗。值得一提的是，該筆土地與先前創下368.4萬的文商段47地號隔綠帶相望，坐擁地王條件，每坪土地單價卻比地王便宜約60萬元，對於精準出價的得標人而言，可說是把握危機入市的時機彎腰撿鑽石。