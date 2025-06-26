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晟德股東會／通過1.25元股利 林榮錦：看好下半年表現

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
晟德大藥廠董事長王素琦（中）、總經理許瑞寶（右）、獨立董事何美玥。照片提供／晟德
晟德大藥廠董事長王素琦（中）、總經理許瑞寶（右）、獨立董事何美玥。照片提供／晟德

晟德（4123）26日召開股東會，由董事長王素琦親自主持，會中承認113年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案，並通過包括修訂公司章程、私募發行普通股等重要議案，亦完成全體董事改選。另通過113年度盈餘分配案，決議每股配發股利1.25元，其中現金股利0.75元、股票股利0.5元，展現公司持續穩健經營及回饋股東的承諾，亦延續晟德連續25年穩定配發股利的優良紀錄。

晟德表示，113年度合併營收達16.2億元，營業利益為2.34億元，營業利益率達15%，反映旗下醫藥事業及豐華生技良好獲利表現。然而，受金融市場波動影響，晟德於年度內認列約14億元之營業外損失，主要為非現金流之金融資產評價損失，致使全年稅後淨損11億元，基本每股虧損為1.55元。

對於股東關切過去兩年帳面虧損，導致股價走低的情形，管理層說明，虧損主要源於香港資本市場疲弱，致使晟德持股之加科思藥業（1167.HK）與澳優乳業（1717.HK）股價下跌，進而認列評價損失。惟兩項投資案皆已回收原始投資成本，對現金流無負面影響；今年以來，隨著港股回溫，加科思與澳優股價明顯反彈，整體金融資產評價亦由負轉正。

針對近期公告處分核心持股益安生醫（6499）一事，王素琦表示，益安為公司深耕超過十年的重要投資標的，隨著其營運持續成長、研發成果顯著，晟德董事會審慎決議調節部分持股，以優化資產配置、實現長期投資效益，並將資源挹注於其他具成長潛力之事業。

晟德總裁林榮錦指出，晟德採投資控股模式營運，持續維持穩定的正向現金流為核心經營目標，旗下醫藥與益生菌事業均為穩健現金流來源，為集團永續投資與抗波動性提供強大支撐。展望2025年下半年，全球地緣政治、貿易保護主義與氣候變遷等因素，持續加劇經濟不確定性，對出口導向的台灣產業構成挑戰。

林榮錦強調，「海外策略布局」及「新藥重磅授權」為公司未來發展關鍵，晟德將持續深化生技投控平台建構，致力打造具前瞻性與跨域整合能力的生技集團。晟德深信，秉持核心價值與清晰願景，將能穩健前行，展現企業韌性與競爭力。

股利 晟德

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