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三陽股東會／通過每股3元現金股利 持續穩健經營承諾

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
三陽股東會通過美股配發3元現金股利。圖／聯合報系資料照片
三陽股東會通過美股配發3元現金股利。圖／聯合報系資料照片

三陽工業（2206）26日召開股東常會，會中承認2024年度財務報告，並通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利新台幣3元，延續穩定配息政策，展現對股東權益的重視與長期回饋的承諾。

根據財報資料，113年度合併營業收入達656.25億元，年增1.80%，再創歷史新高；合併營業淨利為58.56億元，年減4.17%；歸屬母公司業主之淨利達47.7億元，每股稅後淨利（EPS）為6.02元，整體營運表現穩健。

董事長吳清源在會中指出，2024年是三陽工業創立七十週年的重要里程碑，亦是公司邁向新階段、設定新成長目標的關鍵開端。公司以「開創」與「啟動」為主軸，正式啟動「三年機車全球年銷百萬輛」的成長藍圖，去年國內市佔率達40.9%，展現市場對三陽品牌與產品的高度肯定。

在汽車事業方面，面對國際關稅政策帶動原物料成本波動及國產化自製率政策變動，三陽展現出高度的應變與執行能力。旗下子公司南陽實業所代理之HYUNDAI品牌，2024年汽車銷售逆勢成長2.3%，並於今年推出全新世代休旅 MUFASA，在整體市況低迷下成功突圍，2025年5月市佔率攀升至5.7%，創下今年單月新高，穩居非豪華品牌前三名。

展望未來，三陽在機車事業將持續強化研發設計，聚焦高性能節能引擎與中高階車款開發，提升產品競爭力。國內將積極拓展通路與售後服務，鞏固市佔率維持40%以上；國際市場方面，將深耕歐美、非洲、中東、中國與東南亞等主要市場，預期外銷年增幅可達10%以上，朝內外銷總計百萬輛年銷售目標穩步邁進。

汽車事業則將持續拓展產品組合與市佔版圖，深化品牌影響力。第二季陸續上市的TUCSON L小改款與全新世代休旅MUFASA，單一車型平均月訂單均突破500台，成功帶動銷售動能，展現HYUNDAI產品競爭力持續上升。2025年HYUNDAI訂下全年23,000台的銷售目標，力拚連續六年正成長，穩步邁向台灣前四大汽車品牌的中長期定位。

股東 三陽工業（2206）

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