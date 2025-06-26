蛋蛋的哀傷！台中標售17筆土地僅3張標單 標脫率17.6%

「蛋蛋的哀傷！」台中市長盧秀燕宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，重大建設利多仍不敵景氣低迷。台中市地政局26日辦理區段徵收配餘地標售開標，共釋出17筆標的，總底價近520億元，結果投標情況相當冷清，全場僅有3張標單，5分鐘就開完標，標脫率17.6%，溢價率3%，雙雙寫下近年標售新低，總標脫金額61.5億元，略高於2月的標售。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此次標售釋出多筆方正千坪土地，可說是把壓箱寶拿出來賣，但由於土地規模大，開發門檻高，有能力砸大錢投入的業者本就不多；加上現今大環境仍受信用管制的拘束，房地產買氣尚未復甦，導致業者購地更加保守，追價意願也不高，使台中此次土地標售繳出近年最慘澹的成績單。

此次標售的逢大段、創研段及文商段，各有1筆土地標脫，其中逢大段與創研段的土地，標脫單價雙雙突破百萬元，為區段土地成交單價的新高紀錄，尤其逢大段22地號溢價率4.7%，為本次的溢價王。

該筆土地得標人為惠宇建設董事長張健均，以個人名義得標，未來規劃集團以合建方式、擬由旗下恵昇建設推案。

台灣房屋信實文心特許加盟店店長楊武霖指出，以38億元標脫的逢大段22地號，具有雙面臨路優勢，且東側緊鄰中央公園，加上3,800餘坪的大面積條件難得，因而成為逢大段首見百萬的區段地王。

資深土開業者表示：「受到市場景氣影響，此次本就預計大約脫標約10％，加上土地許多都超過千坪，總價高，都是讓此次脫標率下降的原因」。

此次市府標售水湳經貿園區配餘地，開標結果不出市場預料，延續上一次2月份併同13、14期重劃區抵費地標售，標脫率同樣只有18%，議價率也只有3%，市府原本預期將近520億的底價標售案，最後只回收了不到62億的開發成本，顯示現階段房市受到大環境不景氣。

加上央行今年第2季信用管制仍未鬆綁、4月又有美國關稅政策等影響，大型建商不再闊綽出手獵地。

台中市估價師公會表示，縱然盧秀燕市長剛發下豪語，要在水湳蓋大巨蛋，試圖拉抬此次標售的氛圍，沒想到底價定得還是過高，市場就是不買單，出現了「蛋蛋危機」，令人感嘆的是房地這麼「慘」了，市府的訂定底價策略，依然活在自己的世界裡高不可攀。