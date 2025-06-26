預售急冷！北台灣上半年推案狂減2000億元

住展雜誌統計今年上半年北台灣推案量，合計約5,780億元，較去年同期減少2,115億元，減幅達26%。各縣市中僅宜蘭地區增加，其他都減少，新竹地區、台北市衰退最多，年減幅為47%與38%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，大環境不佳，建案能延就延，北台灣建商縮手幅度最大的新竹地區，上半年計推出415億元，幾乎比去年同期的789億元少了一半量體。

回顧新竹地區去年有5案在30億元以上，甚至有百億元大案，今年只有新竹市東區富宇建設新案超過30億元，超過6成新案都在二線地帶，房市堪稱「寒風刺骨」。

台北市年1至6月在北士科、民生社區、信義區、北投區共推了5案百億元指標案，今年只有南港區的商辦案破百億元量體，今年上半年在50至100億元案量計有4案，也比去年少，總計上半年推出1,110億元新案量，較去年同期的1,799億元年減近4成，

新北市與桃園市都減少二成，新北上半年合計推出2,314.3億元，桃園1738億元，新北市有坐落板橋區、新店區、三重區、新莊區、林口區共7個逾百億元指標案，比去年同期為多，但推案個數下降，較去年上半年少了1/3。

被認為先前推案過熱，如今較具賣壓的桃園市，上半年已不見百億大案身影，案量在50至100億元的有4案，不比去年同期有龜山區的百億大案，50至100億元案也是今年一倍。