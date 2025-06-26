快訊

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

Google Pixel 10五大傳聞亮點曝！升級3鏡頭、電量爆升 但卻犧牲2功能

預售急冷！北台灣上半年推案狂減2000億元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住展雜誌統計今年上半年北台灣推案量，合計約5,780億元，較去年同期減少2,115億元，減幅達26%。各縣市中僅宜蘭地區增加，其他都減少，新竹地區、台北市衰退最多，年減幅為47%與38%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，大環境不佳，建案能延就延，北台灣建商縮手幅度最大的新竹地區，上半年計推出415億元，幾乎比去年同期的789億元少了一半量體。

回顧新竹地區去年有5案在30億元以上，甚至有百億元大案，今年只有新竹市東區富宇建設新案超過30億元，超過6成新案都在二線地帶，房市堪稱「寒風刺骨」。

台北市年1至6月在北士科、民生社區、信義區、北投區共推了5案百億元指標案，今年只有南港區的商辦案破百億元量體，今年上半年在50至100億元案量計有4案，也比去年少，總計上半年推出1,110億元新案量，較去年同期的1,799億元年減近4成，

新北市與桃園市都減少二成，新北上半年合計推出2,314.3億元，桃園1738億元，新北市有坐落板橋區、新店區、三重區、新莊區、林口區共7個逾百億元指標案，比去年同期為多，但推案個數下降，較去年上半年少了1/3。

被認為先前推案過熱，如今較具賣壓的桃園市，上半年已不見百億大案身影，案量在50至100億元的有4案，不比去年同期有龜山區的百億大案，50至100億元案也是今年一倍。

陳炳辰指出，雖然央行最新的理監事會議未見新一波打房措施，但房市持續降溫，目前新北市中和區，與桃園市中壢區、大園區，和新竹市東區均傳指標建案無意在下半年公開，全年推案量預計將下修兩到三成。

近兩年北台灣各縣市上半年推案量比較。資料來源／住展雜誌
近兩年北台灣各縣市上半年推案量比較。資料來源／住展雜誌

房市 建案

延伸閱讀

房市太冷建商集體踩剎車…這縣市推案腰斬 年減近5成

欣巴巴推案 按規畫進行

再熱7天！明天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

富宇股東會／通過配發1.8元股息 董座：今年推案70億元

相關新聞

低頭撿鑽石？台中市府賣地今開標「超冷」 房仲曝原因

台中市地政局今辦理區段徵收配餘地標售開標，共釋出17筆標的，總底價將近520億元，其中16筆位於有「台中最後鑽石地」之稱...

三陽股東會／通過每股3元現金股利 持續穩健經營承諾

三陽工業（2206）26日召開股東常會，會中承認2024年度財務報告，並通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利新台幣3元，...

蛋蛋的哀傷！台中標售17筆土地僅3張標單 標脫率17.6%

「蛋蛋的哀傷！」台中市長盧秀燕宣布台中大巨蛋落腳水湳經貿園區，重大建設利多仍不敵景氣低迷。台中市地政局26日辦理區段徵收...

長虹股東會／董座李文造：明年迎北士科、南港兩大百億商辦案完工

長虹（5534）26日召開股東會，由董事長李文造主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利5.5元。李文造表示...

微軟揭上班族面臨「無限工作日」！AI Agent拯救不了還會加速崩潰？

微軟日前發布2025工作趨勢指數報告，警示在疫後全球職場工作壓力更重，因「無限工作日」風潮起！這時候導入AI Agent，只會讓人類跟AI Agent一起變得像在流水線上掙扎的工人，人與機器都愈來愈忙

台中壓箱寶土地乏人問津 標地標脫率創新低

台中市地政局26日辦理區段徵收配餘地標售開標，本次標售總底價近520億元，其中水湳經貿園區為本次標售的目光焦點，共16筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。