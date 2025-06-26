長虹股東會／董座李文造：明年迎北士科、南港兩大百億商辦案完工

長虹（5534）26日召開股東會，由董事長李文造主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利5.5元。李文造表示，今年完工量約百億元，明年將迎來重頭戲，包括百億元級北士科、南港商辦案都將完工，2026年完工量預計達250億元。

針對今年房市狀況，李文造表示，市況要分成成屋、預售市場兩種，成屋成本已經固定，賺多少、虧多少都可自己決定，所以為了求售就會降價，但預售案通常是3、4年後交屋，成本不固定，且有低自備的優勢，另一方面，許多建商因為市況差，也不積極推案，先前已經賣的也不可能降價，因此預售價格掉不下來，沒有降價的空間。

李文造表示，住宅市場好壞與經濟成長有關，若今年經濟成長率可保持在3％左右，下半年不會更壞，會持平發展，明年房市狀況也是會看經濟波動。

談到近年政府打房政策，李文造表示，央行政策應該明確一點，現在好像限制民眾買房，比限制建商還嚴重，民眾貸款有困難，對買房就會不熱衷，央行應該要讓市場供需平衡一些，因為供過於求可能引發泡沫危機，供不應求房價則會飆漲，這樣都不好，不過觀察目前市場，現在處於有一點供給量太大的狀況。

長虹總經理李耀中指出，希望可以取消18個月內動工條款，或是政策上有一個緩衝期，主要是現在央行政策都是溯及既往，造成很大的困擾，許多買方貸款不順利，就會影響到交屋入帳時程。

完工量方面，李文造表示，今年預計有三案可完工入帳，包括已100％完銷、總銷30億元「松德長虹」、總銷39.3億元的「長虹天韻」、總銷43億元「長虹雲創科技」。

明年則是迎來重頭戲，手上的兩大商辦案將完工，包括分回總銷約百億元的北士科「長虹ICT科技大樓」、總銷預估約120億元的南港「長虹虹創科技大樓」。

李文造表示，北士科「長虹ICT科技大樓」就在輝達總部斜對面，該案規劃完善，公設還有籃球場，相當適合企業進駐，因此會以整棟出售為優先考量。

此外，長虹手上還有土城永寧站廠辦案、與新光合作的捷運西湖站商辦案，李文造表示，近年建商投入商辦市場太多，所以未來商辦供給量有點過大，所幸長虹手上的四大商辦案地點都無可取代，具有相對優勢，有信心未來可以順利銷售。