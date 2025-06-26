快訊

台南市府一級主管疑涉私用公務車、特支費 今遭搜索

秋葵高鈣、低脂、低熱量，是夏天減肥聖品！1吃法比汆燙營養又有脆度

虛耗學者／逐計畫而居經費卻充公 年輕學者陷免洗困局

長虹股東會／董座李文造：明年迎北士科、南港兩大百億商辦案完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
長虹總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影
長虹總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影

長虹（5534）26日召開股東會，由董事長李文造主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利5.5元。李文造表示，今年完工量約百億元，明年將迎來重頭戲，包括百億元級北士科、南港商辦案都將完工，2026年完工量預計達250億元。

針對今年房市狀況，李文造表示，市況要分成成屋、預售市場兩種，成屋成本已經固定，賺多少、虧多少都可自己決定，所以為了求售就會降價，但預售案通常是3、4年後交屋，成本不固定，且有低自備的優勢，另一方面，許多建商因為市況差，也不積極推案，先前已經賣的也不可能降價，因此預售價格掉不下來，沒有降價的空間。

李文造表示，住宅市場好壞與經濟成長有關，若今年經濟成長率可保持在3％左右，下半年不會更壞，會持平發展，明年房市狀況也是會看經濟波動。

談到近年政府打房政策，李文造表示，央行政策應該明確一點，現在好像限制民眾買房，比限制建商還嚴重，民眾貸款有困難，對買房就會不熱衷，央行應該要讓市場供需平衡一些，因為供過於求可能引發泡沫危機，供不應求房價則會飆漲，這樣都不好，不過觀察目前市場，現在處於有一點供給量太大的狀況。

長虹總經理李耀中指出，希望可以取消18個月內動工條款，或是政策上有一個緩衝期，主要是現在央行政策都是溯及既往，造成很大的困擾，許多買方貸款不順利，就會影響到交屋入帳時程。

完工量方面，李文造表示，今年預計有三案可完工入帳，包括已100％完銷、總銷30億元「松德長虹」、總銷39.3億元的「長虹天韻」、總銷43億元「長虹雲創科技」。

明年則是迎來重頭戲，手上的兩大商辦案將完工，包括分回總銷約百億元的北士科「長虹ICT科技大樓」、總銷預估約120億元的南港「長虹虹創科技大樓」。

李文造表示，北士科「長虹ICT科技大樓」就在輝達總部斜對面，該案規劃完善，公設還有籃球場，相當適合企業進駐，因此會以整棟出售為優先考量。

此外，長虹手上還有土城永寧站廠辦案、與新光合作的捷運西湖站商辦案，李文造表示，近年建商投入商辦市場太多，所以未來商辦供給量有點過大，所幸長虹手上的四大商辦案地點都無可取代，具有相對優勢，有信心未來可以順利銷售。

購地策略上，李文造表示，由於手上土地庫存充足，未來10年有約1,500億案量，住宅占比六成、商辦四成，因此暫緩購地，且地價跟房屋售價有關，現在進場只會容易買到高價位的土地。

長虹董事長李文造（右）與長虹總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影
長虹董事長李文造（右）與長虹總經理李耀中。記者朱曼寧／攝影
長虹董事長李文造。記者朱曼寧／攝影
長虹董事長李文造。記者朱曼寧／攝影

長虹 房市 建商

延伸閱讀

房市太冷建商集體踩剎車…這縣市推案腰斬 年減近5成

蔣萬安巴黎宣示打造北士科「淨零示範區」 藍綠提醒成敗關鍵

綠奢華！「南港國際 SKYPARK」引領台北都會生活新模式

南港LaLaport新亮點 台北101人氣餐廳SALT&STONE進駐

相關新聞

微軟揭上班族面臨「無限工作日」！AI Agent拯救不了還會加速崩潰？

微軟日前發布2025工作趨勢指數報告，警示在疫後全球職場工作壓力更重，因「無限工作日」風潮起！這時候導入AI Agent，只會讓人類跟AI Agent一起變得像在流水線上掙扎的工人，人與機器都愈來愈忙

房市太冷建商集體踩剎車…這縣市推案腰斬 年減近5成

房市景氣持續降溫，建商投案轉趨保守。根據住展雜誌統計，2025年上半年北台灣新成屋與預售屋推案總額約5,780.4億元，...

台中壓箱寶土地乏人問津 標地標脫率創新低

台中市地政局26日辦理區段徵收配餘地標售開標，本次標售總底價近520億元，其中水湳經貿園區為本次標售的目光焦點，共16筆...

新案市場噤若寒蟬 北台灣上半年推案量年減26.8%

住展雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約5,780.4億元，較去年同期減少2,115億元，年減26.8%...

節能標章亂象！公平會揪洗衣機過期、暖風機不符開罰了

廣告標榜商品取得「節能標章」認證前要先確認清楚！公平交易委員會25日通過兩起家電廣告不實案，分別是Yahoo奇摩購物中心...

僑大興建案拿「迎賓大廳」吸客 公平會揪出違建罰60萬元

僑大興建設股份有限公司在591房屋交易網站銷售新北市三重區「IHOUSE」建案時，刊登宣稱設有「迎賓大廳」的公共設施廣告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。