微軟揭上班族面臨「無限工作日」！AI Agent拯救不了還會加速崩潰？

微軟日前發布2025工作趨勢指數報告，警示在疫後全球職場工作壓力更重，因「無限工作日」風潮起！這時候導入AI Agent，只會讓人類跟AI Agent一起變得像在流水線上掙扎的工人，人與機器都愈來愈忙！到底無限工作日為何？若要防治是否該索性讓「經濟全面自動化」？這樣不用人類介入的未來，又還有多遠？

在AI代理到來之前，人類為自己打造的工作流程已經千瘡百孔、難以持續。也許，我們事實上需要AI同事，而非抗拒他們。

至少，從微軟發布的《2025工作趨勢指數》（2025 Work Trend Index）年度報告中描繪的工作現況，事態看來像是如此。

根據Microsoft 365的大量匿名數據分析，報告指出一種「無限工作日」（infinite workday）的現象。疊加在疫情後轉向的遠距工作、彈性工時等型態上，現代工作內容愈趨複雜，工時已經沒有明確的開始與結束，期望值不斷提升。若只使用AI加速現行流程，恐怕會加速系統性的崩潰。

報告描述，早自早上6點，已有許多Microsoft 365用戶開始檢查收件匣。工作者一天平均會收到117封電郵，許多只能草草瀏覽過去。到了早上8點，teams訊息開始頻繁交流。每個工作日，每名員工平均會收到153則teams訊息，這與大量電郵交織成一個令人類瘋狂的訊息節奏。

9點到11點、以及下午1點到3點之間，是會議的高峰期。再加上許多臨時召開的會議，讓員工難以進行專注思考、深度工作。人數更多、跨越時區的會議量也在增加，導致更多人晚上8點後還在開會，晚上10點還在看收件匣的員工也不在少數。

大量電郵、teams訊息以及會議，使得許多員工的工作體感時常是混亂、碎片化的。在核心工時，平均每2分鐘，工作者就會被打斷一次。即使在週末，也有近兩成員工在工作，可能是為了追上週間落後的工作進度。

報告指出，約三分之一的員工表示，過往五年的工作節奏已經讓自己難以跟上。這種不良、難以持續的循環需要被改變，而非再加速。但AI真的是解答嗎？

AI提升效能，亞馬遜預期員工總數將縮減

近來，在引入AI提升營運效能外，企業高層愈來愈不諱言這將如何為投資人降低成本：縮減人力。裁員是最直截、簡便地回收AI投資的途徑，這一點眾人心照不宣，但企業們已愈來愈不花心力粉飾這件事。

5月才陸續裁掉六千多人的微軟，預計7月再向銷售、行銷等部門開刀，規模可能也是千人等級。這反映了從算力到人才上對AI加碼投資的成本平衡。

身為全美第二大私營雇主，亞馬遜的動態時常被視為勞雇市場趨勢的風向球。執行長賈西（Andy Jassy）6月公開的員工信也受到熱議。

賈西預期，隨著生成式AI與AI代理落地，執行現行工作任務的人力可精簡，但也會產生其他類型的人力需求。一來一往的結果難以準確計算，但他的推測是因AI提升效率，公司的總員工人數將會縮減。

信中指出，亞馬遜內部已有超過1千個生成式AI的應用與服務在進行中，「公司的每一個角落」都在使用生成式AI。但這還只是初期階段，賈西預期未來會有數十億個AI代理遍布各產業，人類的工作也會更加「刺激有趣」。

亞馬遜在全球有150多萬名員工。今年以來已有兩波較具規模的裁員，分別聚焦在零售部門（約200人）與裝置及服務部門（約100人）。6月初，亞馬遜在硬體研發部門內成立一個新的AI代理團隊，預計是要為自家倉儲機器人智慧升級。倘若研發順利，可望再提升自動化程度。

但《紐約時報》（NYT）5月報導顯示，在使用AI協助程式撰寫後，亞馬遜工程師的工作似乎沒有變得更「刺激有趣」，而是更像生產線上的工人。就像過去手工藝被工廠機器自動化，知識工作也正在歷經加速進程。

報導指出，有些軟體工程師被主管要求多用AI，對生產力的要求也隨之提升。以前開發一個網站新功能可能歷時數週，現在通常要在幾天內完成。部分工程師認為自己的工作變得更少沉澱、深度思考，主要內容從「創造」程式碼轉向「檢查」程式碼，而這並不更加有趣。

亞馬遜在全球有150多萬名員工。今年以來已有兩波較具規模的裁員。圖／Shutterstock

「前沿企業」崛起，人類成為代理管理者

微軟《2025工作趨勢指數》報告指出：「未來的工作不會取決於我們自動化了多少繁瑣的任務，而是我們選擇在根本上重塑哪些工作內容。」報告稱之為「前沿企業」（Frontier Firm）的思維。

這種「前沿企業」擁有隨需可用的「智慧」，結合人類與AI代理的混合團隊，可以敏捷行動、快速擴張。一些已經展示出前沿企業特徵的案例，包括引入AI代理加速研發的拜耳（Bayer），以及用AI代理輔助自家員工查找資訊的富國銀行（Wells Fargo）。以後者為例，如今員工服務客戶時需要的搜尋時間從10分鐘縮短到30秒。

報告預期，未來2～5年間，每個組織都會逐漸轉型為前沿企業。光是思考「導入AI」已不足夠，真正關鍵的問題在於工作時間是如何被耗用的？任務是如何完成的？以及真正有影響力的事務是什麼？

要邁向前沿企業，報告提出幾項建議。例如落實「80/20法則」，將常規報告等低價值任務自動化，讓人類主管把時間保留給真正帶來改變的事務，如深度工作、複雜決策等。

隨著人類員工逐漸成為「代理管理者」，企業也可以購買AI作為「數位勞工」，過去靜態、僵化的組織分工需要調整結構，才能支持這個更加靈活、敏捷的人機協作團隊。例如，HR可能需要轉型為Intelligence Resource（智慧資源），管理範圍擴及全組織的數位勞動力。

經濟真能被AI「全面自動化」？短期動盪能避免？

至今，短期展望聽來仍像是「AI不會取代你，懂得用AI的人會取代你」這句話的進階版。但長期來說，不少新創抱持著更遠大的野心。4月成立的Mechanize便直言，公司目標就是要達成經濟的「全面自動化」。

Mechanize三名創辦人出身於研究機構Epoch AI，獲得Stripe共同創辦人暨執行長柯里森（Patrick Collison）、Google首席科學家迪恩（Jeff Dean）等人支持。團隊目標不滿足於執行單一任務（如程式撰寫），而是要打造出可以執行幾乎所有人類在電腦上的行動的AI系統。

Mechanize的進路可以想像成一種工作版本的虛擬遊戲環境。就像是Claude等AI模型挑戰寶可夢遊戲，AI系統也在虛擬的工作環境中透過強化學習，逐步學習如何執行一個員工的完整工作。

Mechanize團隊承認，要完全自動化一份工作的難度相當高。創辦人們估計，樂觀來說至少10年起跳，最長可能要花上30年。

然而，即便在短期內，AI能力所能對人力市場造成的衝擊，依然令部分AI意見領袖相當憂心。日前預言一場「白領血案」的Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei），可能是最積極發聲者。

阿莫迪認為，縱然長期來說，AI可提升經濟產出、改善醫療品質，具有諸多益處，但短期內可能造成社會動盪。他估計在未來5年內，AI可能取代半數的白領初階工作，導致失業率飆升到10～20％。

「多數人沒有意識到這就要發生。」阿莫迪對Axios表示，「這聽來瘋狂，人們不相信。」

縱然這仍然聽來像是宣傳自家產品的高超能力，阿莫迪提出的補救方案甚至包括對自己徵稅。例如一種「詞元稅」（token tax），每當AI公司透過自己的AI模型獲利時，就抽取部分稅金，由政府再分配，作為緩解財富過度集中的途徑之一。

阿莫迪呼籲政府及同行們不再美化願景，而要做好準備，應對可能發生的勞動市場動盪。「身為這項技術的生產者，我們有責任與義務誠實地表達即將發生的事。」他表示。

阿莫迪承認，警示大眾自己正在打造的技術可能帶來的風險，是一件奇怪的事。批評者也質疑，這只是炒作的說詞。但他表示，懷疑論者也應該自問，「如果他們說的是對的呢？」

（本文出自2025.06.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）