房市太冷建商集體踩剎車…這縣市推案腰斬 年減近5成

房市景氣持續降溫，建商投案轉趨保守。根據住展雜誌統計，2025年上半年北台灣新成屋與預售屋推案總額約5,780.4億元，較去年同期減少2115億元、年減幅達26.8%。其中新竹、台北推案量大幅縮水，分別年減47.3%、38.3%，為六都中最劇，反觀宜蘭逆勢成長，年增20.3%，為唯一正成長縣市。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，市況低迷使建案延後推案成為常態，推案急凍最明顯的新竹地區，上半年僅推415.6億元，較去年同期近腰斬。其中僅富宇建設在新竹市東區推出逾30億元案量，其餘多屬中小案，超過六成集中於二線地帶，顯示蛋黃區買氣不振。

台北市方面，上半年推案量為1110億元，亦較去年同期的1799.8億元減近四成。陳炳辰指出，雖有南港區百億級商辦案撐場，但不及去年同期北士科、信義區等地共五件百億元級住宅案的熱度。高價產品難以去化，使首都新案市場明顯轉冷。

新北市與桃園市推案量則分別為2314.3億元與1738億元，皆較去年縮減兩成左右。新北市雖有七件百億級案量推出，遍布板橋、新店、三重、新莊與林口，但總案量仍較去年同期減少三分之一，顯示中小型案推遲進場。桃園市則完全未見百億大案，僅四件案量介於50至100億元，顯示建商回歸保守，主動控管供給。

基隆市推案量為55.9億元，年減幅達35%。陳炳辰指出，去年有德安與茂德建設帶動熱潮，今年則重回低檔；至於唯一下半年仍呈量增的宜蘭，主要受五結與頭城三件10億元級案支撐，但全年量體僅146.6億元，基期較低影響較大。