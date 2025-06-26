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房市太冷建商集體踩剎車…這縣市推案腰斬 年減近5成
房市景氣持續降溫，建商投案轉趨保守。根據住展雜誌統計，2025年上半年北台灣新成屋與預售屋推案總額約5,780.4億元，較去年同期減少2115億元、年減幅達26.8%。其中新竹、台北推案量大幅縮水，分別年減47.3%、38.3%，為六都中最劇，反觀宜蘭逆勢成長，年增20.3%，為唯一正成長縣市。
住展雜誌發言人陳炳辰表示，市況低迷使建案延後推案成為常態，推案急凍最明顯的新竹地區，上半年僅推415.6億元，較去年同期近腰斬。其中僅富宇建設在新竹市東區推出逾30億元案量，其餘多屬中小案，超過六成集中於二線地帶，顯示蛋黃區買氣不振。
台北市方面，上半年推案量為1110億元，亦較去年同期的1799.8億元減近四成。陳炳辰指出，雖有南港區百億級商辦案撐場，但不及去年同期北士科、信義區等地共五件百億元級住宅案的熱度。高價產品難以去化，使首都新案市場明顯轉冷。
新北市與桃園市推案量則分別為2314.3億元與1738億元，皆較去年縮減兩成左右。新北市雖有七件百億級案量推出，遍布板橋、新店、三重、新莊與林口，但總案量仍較去年同期減少三分之一，顯示中小型案推遲進場。桃園市則完全未見百億大案，僅四件案量介於50至100億元，顯示建商回歸保守，主動控管供給。
基隆市推案量為55.9億元，年減幅達35%。陳炳辰指出，去年有德安與茂德建設帶動熱潮，今年則重回低檔；至於唯一下半年仍呈量增的宜蘭，主要受五結與頭城三件10億元級案支撐，但全年量體僅146.6億元，基期較低影響較大。
展望下半年，陳炳辰指出，央行近期未再祭出新一波打房措施，反映市場冷卻持續，部分建商如位於中和、中壢、大園與新竹東區等地案場，傳出打算延後公開時程，全年推案量恐進一步下修兩至三成。
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