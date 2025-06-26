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新案市場噤若寒蟬 北台灣上半年推案量年減26.8%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌統計今年上半年北台灣新成屋、預售屋推案量，合計約5,780.4億元，較去年同期減少2,115億元，年減26.8%，各縣市中，僅宜蘭地區一枝獨秀，年增20.3%，新竹地區、台北市衰退最多，分別年減47.3%與38.3%。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，大環境不佳，建案能延就延，北台灣建商縮手幅度最大的新竹地區，上半年計推出415.6億元，幾乎比去年同期的789億元少了一半量體，只有新竹市東區富宇建設新案超過30億元，回顧去年則有5案都在30億元以上，甚至有百億元大案，顯然兩樣情。當下市況買氣集中低價案，新竹地區也推不出蛋黃區指標案，超過6成新案都在二線地帶，風城寒風刺骨可見一斑。

同樣表現出建商信心不振的台北市，上半年推出1,110億元新案量，較去年同期的1,799.8億元年減近四成，雖有南港區的商辦案破百億元量體，卻不比去年上半年在北士科、民生社區、信義區、北投區共推了5案百億元指標案，而今年上半年在50至100億元案量計有4案，亦相比去年少，目前高價產品沒有發展空間，自然令高房價特性的首都新案市場噤若寒蟬。

新北市半年計推2,314.3億元，年減20.2％，坐落板橋區、新店區、三重區、新莊區、林口區共7個逾百億元指標案，大案不得不推硬著頭皮上場，中小型案則可有彈性避避風頭，結局終究退大於進，建商保守低調。

桃園市推案量1,738億元，上半年已不見百億大案身影，案量在50至100億元的有4案，不比去年同期既有龜山區的百億大案，50至100億元案亦是今年的倍數之多，建商自主控制，識時務者為俊傑。

二線地帶的基隆市，僅55.9億元，年35.5％，由於去年上半年熱潮可見德安、茂德建設指標案帶動，今年打回原形，弱者恆弱，頹勢不太意外。

宜蘭地區一反逆勢呈現量增兩成，恰逢五結鄉、頭城鎮有三案皆達10億元規劃上場有所推升，但整體宜蘭地區推案量僅146.6億元，量體相當小，比較基期因素所致起伏而已。

陳炳辰指出，央行最新的理監事會議未見新一波打房措施，正在於房市冷卻持續中，眼下在新北市中和區，與桃園市中壢區、大園區，和新竹市東區均傳建案無意下半年公開，全年推案量凶多吉少，預期推案量將下修兩三成。

近兩年北台灣各縣市上半年推案量比較。資料來源／住展雜誌
近兩年北台灣各縣市上半年推案量比較。資料來源／住展雜誌

預售屋 房市 建案 建商

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