節能標章亂象！公平會揪洗衣機過期、暖風機不符開罰了
廣告標榜商品取得「節能標章」認證前要先確認清楚！公平交易委員會25日通過兩起家電廣告不實案，分別是Yahoo奇摩購物中心與PChome 24h購物平台上的商品廣告誤用「節能標章」內容，涉及虛偽不實與引人錯誤，依《公平交易法》，各處新臺幣5萬元罰鍰，合計20萬元。
首先，Yahoo奇摩購物中心由雅虎資訊公司台灣分公司與神腦國際企業股份（2450）有限公司共同銷售的「LG樂金滾筒洗衣機」，廣告宣稱擁有節能標章。經公平會調查，該標章實際已於2023年8月31日失效，廣告卻未下架或修正，恐讓消費者誤以為產品仍具認證效力，因此裁罰雅虎與神腦各5萬元。
另一件則是PChome 24h購物網站，由網路家庭國際資訊股份有限公司（8044）與萬上生活科技股份有限公司銷售的「台達電子豪華300暖風機（韻律風門）VHB30ACMRT-A」，在商品頁面上刊登了「節能標章」文字與圖示。
公平會指出，經濟部能源署表示「暖風機」並非屬於目前開放申請節能標章的商品項目，該產品無法取得此項認證，因此廣告內容不實，同樣違規，兩家公司各被處以5萬元罰鍰。
公平會強調，節能標章是消費者判斷商品節能效率與使用成本的重要依據，業者在製作或刊登廣告時，應善盡查證與揭露的責任，避免使用過期、未核准或不存在的節能標章資訊。
公平會也提醒，民眾在購買強調節能的家電商品前，可先至「節能標章全球資訊網」查詢是否真正具備有效認證，保障自己的購物權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言