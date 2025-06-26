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僑大興建案拿「迎賓大廳」吸客 公平會揪出違建罰60萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
僑大興建設股份有限公司被檢舉銷售「IHOUSE」建案廣告不實。公平會提供
僑大興建設股份有限公司被檢舉銷售「IHOUSE」建案廣告不實。公平會提供

僑大興建設股份有限公司在591房屋交易網站銷售新北市三重區「IHOUSE」建案時，刊登宣稱設有「迎賓大廳」的公共設施廣告內容，卻未揭露該建物實為違章建築，導致消費者產生誤解。公平交易委員會近日決議，這樣的廣告行為足以影響交易決定，屬於虛偽不實與引人錯誤的表示，已違反《公平交易法》第21條第1項規定，裁罰新台幣60萬元。

公平會指出，僑大興在廣告中展示「迎賓大廳」圖示與文案，讓購屋者誤以為該設施可合法使用，並可能因此決定購買。然而，根據新北市政府提供的資訊，「迎賓大廳」實際位於法定空地上，未經建築主管機關核准就興建，已被認定為違章建築。僑大興公司也坦承，該處公共設施是經由「二次施工」方式打造，並未依法提出建築變更申請。

公平會強調，建案廣告若涉及不實資訊，會誤導消費者對商品內容或用途的判斷，損及其交易決策的正當性，房屋廣告中標示的設施與用途，通常是民眾購屋時的重要參考依據，建商應負起說明真實情況的責任。

公平會提醒，建設公司在刊登房屋銷售廣告時，必須確保資訊真實、完整，切勿誇大或誤導，否則不僅損害消費者權益，也將破壞市場的公平競爭秩序。

消費 廣告 公平會

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