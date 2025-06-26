臺鹽股東會／通過每股現金股利1.3元 CollaFix®技術獲國際關注及認可

臺鹽（1737）26日召開股東會，通過承認去年度合併營業決算，營業額為32.38億元，營業利益3.55億元，稅後淨利3.17億元。會中並通過每股稅後淨利(EPS)1.86元，每股配發現金股利1.3元。

董事長丁彥哲表示，去年雖面臨極端氣候變遷造成工時減少，以及天然氣能源等成本高漲的風險，臺鹽仍透過深耕鹽水核心、保養保健清潔等生技產品，以及拓展新通路、代工和綠電等業務，使113年淨利較112年增加，表現亮眼。

他並指出，臺鹽不斷推動重大投資計畫，今年更深耕在地打造產業升級，像是6月正式啟用的國際級牙膏GMP工場，將提升牙膏品質和產量挹注業績，此外亦推動全台加盟店軟硬體更新計畫，升級品牌識別度和服務品質，做到產銷同步強化，預計發揮加乘效應帶動業績成長。

針對膠原蛋白開發，臺鹽非變性二型膠原蛋白CollaFix®除在台灣取得高純度製程專利外，此技術亦取得日本特許證，吸引國外客戶連續兩年前來採購。臺鹽114年5月更參加第39屆「日本東京創新天才國際發明展」，向國際展出「高純度未變性二型膠原蛋白(CollaFix®)之製造方法」之創新成果，憑藉該技術已獲取專利、具高度可運用性和商業價值等優勢，獲頒該展覽金獎肯定，奠定台灣膠原蛋白專家地位！

此外，臺鹽申請專利成果豐碩，在去年成功取得「虎杖萃取物、其製造方法及含其之防曬組成物」中華民國發明專利，預計將成為最新的關鍵原料。

從產品研發到品牌經營，臺鹽秉持全人健康新主義的經營宗旨，要為台灣民眾創造健康美麗的生活，也希冀為台灣生技產業樹立標竿打造新價值，朝向百年企業邁進。