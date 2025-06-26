日本房產熱度升溫 信義房屋提醒「先想這件事」再購屋

川普政府發布對等關稅政策引起全球經濟市場波瀾，股匯市亦受不小波動。信義日本表示，近期國際政經情勢敏感，使對總體經濟較敏感的資產客紛紛將資金轉向投入安全性高、投報率相對穩定的不動產，不只台灣，海外房地產熱度也持續提高，特別是經濟穩定的日本房產在匯率加持下再度升溫。

信義房屋日本事業部經理柳政億表示，受到關稅政策帶來的波動影響，不少資金改流入海外不動產市場，包括東南亞、日本都是標的；但日本國內政經情勢穩定，國際關係亦有一定的談判力，因此關稅政策相較其他國家影響不大；加上最近匯率低、話題多，對海外資金吸引力更高。

柳政億提到，台灣人赴日置產已有多年，近年在對國度的熱愛、匯率的降低加上不少名人、網紅的帶動下熱度又再上升，並且置產的用途，不同於過往以投資為主，自用率從原先的3成上升到5成，不只作為短期度假的second house，更有不少民眾選定作為退休宅。

柳政億指出，以前日本房產購買通路較受限制，現在隨市場的轉變，各類新成立的業者、網紅個體戶也紛紛出籠，不論要買什麼地點、什麼產品似乎已經不是件困難的事情。但房地產屬高價產品，日本物件、房價落差也很大，在沒有完整了解日本差異的狀況下衝動購買，也發生不少求助無門的問題。

不同於在台灣買房，大多為了終生持有，海外置產除非移民族，最終都是會脫手，因此柳政億建議，購入日本房產在買之前要先想到賣，務必確認未來脫手難易程度以及合作對象再決定；而牽動未來賣不賣得掉的要點，則是物件挑選思維。

民眾常以在台灣的思維去看海外房產，但實際上不同國家民俗風情、法規大不相同，柳政億強調，既然最終是要出售，物件挑選包括地點、類型都以「當地人會喜歡的」作為優先考量。如許多人屬意京都，想購入老屋作為民宿，實際上日本對於民宿法規相當嚴格，大多為已有規模的旅宿業者經營，京都更有修繕規範，加上鄰居檢舉時有耳聞，很可能購入後不僅生意做不成，如非在地一般居民會承租、承購的物件，後續脫手也有難度。

又例如日本稱為「一戶建」的透天產品，因為修繕、保養不易，購入者並非持有日本國籍、僅能以觀光簽短期留日，加上在地房仲可能不見得願意協助外國人處理，但物件在長期無人居住、管理的情況下，就可能會造成毀損，若持續閒置不理影響市容，還可能會被鄰居檢舉要求改善，先前也有名人因為便宜購入日本房產，卻因地點、維護等等因素，最終繳了不少「學費」賠本收場。

柳政億提醒，建議海外房產購入前，在台若有相關說明會，可先參加了解相關細項再下訂；另外協助購入的對象務必再三思量，不只需合法、合規、熟悉當地，更要能夠持續提供包括租賃代管、修繕、出售等服務。現在購買海外房產通常都不難，但買完後才是真正需要服務的開始，在沒有確保所有的事項都可以有人協助或自己有能力完成下，千萬別衝動購買。在海外置產的熱潮下信義日本也經常碰到不少民眾透過其他渠道購屋，想脫手或遇到問題求助無門。

受到大環境影響，日本近年迎來房市的黃金世代，特別是東京地區，與過往的相對冷靜的日本市場截然不同。柳政億建議，有意至日本購屋的民眾，地點以以精華區為優先，如東京金融政治教育最核心23區、周邊則選精華車站如：橫濱、吉祥寺、立川等、或是大阪都心6區、京都、神戶市區等，因為生活機能佳且在地需求高，不僅自住便利，也有租屋族。除地點考量外，因日本屬多天災國家，建築法規與技術日新月異，盡量挑選2000年以後的物件購買，在地點與屋齡的結合下，未來若要出售也比較容易。