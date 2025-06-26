輝達進駐 信義房屋Podcast解析北士科住宅、商辦前景

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）日前宣布總部將設於北投士林科技園區，引發外界熱議。最新一集信義房屋《房屋聽信義》Podcast邀請信義全球資產經理林建勛與信義房屋石牌明德店專員余佳臻，從住宅與商辦角度切入，深度解析輝達落腳北士科帶來的區域變化與房市機會。

節目主持人洪子琪表示，過去市場對輝達總部選址諸多揣測，包括新店與林口一度被點名，如今塵埃落定，落腳北投士林科技園區，意味著台北市都市發展出現新路徑。林建勛指出，輝達選址背後關鍵在於「大面積素地稀缺」，北士科提供約三公頃土地，不需都市計畫變更即能開發，極具優勢。

他進一步分析，台北市自西區起步，東移至信義南港後，近年城市規劃開始重返西北側，如今北士科有望接棒下一波發展重心。儘管短期內園區建案與商辦供給有限，但具備長期發展潛力，將逐步吸引產業群聚與資金進駐。

消息公布當天，石牌明德店專員余佳臻接到大量屋主與買方詢問，她坦言，「前陣子因打房政策，屋主信心下滑，輝達一宣布，電話立刻爆量，屋主信心明顯回升。」目前詢問者多為置產型買家，看準北士科鄰近芝山、明德捷運站且生活機能成熟，未來發展潛力強勁。

針對短期房市走勢，林建勛認為，雖然現階段尚屬「夢想期」，但可望為鄰近捷運站如士林站、劍潭站的商辦市場注入信心，建商態度也轉趨積極。不過他提醒，企業搬遷需時間與規劃，租金成長仍需觀察供需平衡。

至於是否可能成為下一個內科？林建勛提到，台北市政府已明確賦予北士科智慧健康與數位服務產業定位，搭配華碩、和碩、Google等既有科技廠布局，具備產業群聚條件。

余佳臻則補充，目前北士科住宅比例僅約兩成，其餘為科技與產業用地，意味未來三萬多名就業人口可能向鄰近舊街廓尋求居住空間。加上外籍工程師偏好大坪數住宅，預期將帶動區域租金行情提升，進而吸引投資客入場。

在購屋建議方面，余佳臻表示，不動產屬長期投資，短期盤整難免，但看準趨勢、掌握時機仍是關鍵。林建勛則提醒商用市場自2018年來以自用為主，企業如有長期發展規劃，不妨提早插旗，布局未來。

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