北市首座中央社宅「萬華安居」值得搶租？ 房仲點出關鍵

中央在北市興建第一案社會住宅「萬華安居」，昨由行政院長卓榮泰「開箱」，並擔保品質說「以社宅價格，展現豪宅價值。」房仲指出，這處社宅是新大樓且具保全管控，但交通上有些不便，民眾一樣租金，或許可租到更便利區位。

「萬華安居」位於北市萬華區，鄰近河濱公園、市場及捷運站，總戶數300戶，房型包含套房、1房、2房及3房，一房型最低月租金13.8坪含管理費6390元起，不過必須符合中低收及低收入戶資格，若依照一般定價，最低每戶每月租金也要1萬6410元。

以北市都發局在萬華區的價格比較，福星、莒光、青年1期、青年2期4處社宅，一房型14至17坪定價大約落在1萬1600元至1萬4400元。

住商企研室執行總監徐佳馨表示，在北市套房不含租金補貼月租金至少都要1.5萬，若以萬華區域同類型產品，單坪計算市場租金預估大約落在每坪1000元到1200元之間，若房屋有裝潢可能達到每坪1500元；而蛋黃區如大安區、信義區等每坪甚至可以到2000元以上，如果含家具租金恐更高。

徐佳馨說，以萬華安居社宅觀察，雖然是新大樓且有保全管理，單坪租金僅約1000元，但交通位置不那麼便利，離捷運站有距離，從以定價來看，除非符合一、二、三級弱勢分級資格，否則以區域價格比較未必划算，一樣價錢或許可以租到交通更便利的區位。