三顧 iPSC 儲存廣告登國際航線 昆凌喚起家族健康意識

三顧（3224）26日宣布，由藝人昆凌擔任推廣大使的iPSC（多功能幹細胞）儲存形象廣告，將於今夏正式登上中華航空機艙國際航線，象徵台灣再生醫療邁向國際，從生活出發、走向世界。透過推廣大使昆凌親切且具前瞻感的形象，詮釋再生醫療不再遙不可及，也把「為家族健康超前部署」的理念帶進更多人的心中。

除了機上廣告外，三顧亦同步推出「iPSC 家族訂製 Q&A」懶人包，針對民眾常見的儲存對象、血液量與製程差異進行說明，協助大眾更了解iPSC技術於家庭健康管理的實際應用。有興趣深入瞭解的乘客，可透過廣告畫面中所提供的QR Code掃描，立即閱讀完整資訊。

三顧生醫事業群執行長楊瀅臻表示：「您想為自己或家人的健康做點甚麼改變呢？昆凌選擇再生醫療，選擇幫自己及小孩儲存iPSC，就是再生醫療的第一步。」作為推廣大使，昆凌不只是明星，更是一位妻子與母親，她的身分讓「提前為所愛準備」這個概念更具說服力。廣告中，她以優雅自信的形象詮釋「iPSC多功能幹細胞儲存」所代表的醫療創新與人生選擇，提醒大眾：健康不只為了自己，更是對家人的承諾。

近年來，iPSC細胞技術已成為全球再生醫療發展的關鍵技術之一，在臨床上更展現突破性應用，三顧目前在iPSC 領域聚焦於三大應用方向：家族細胞模型建構、個人化藥物篩選平台及家族自泌體，致力推進再生醫療與精準醫療的實踐。

此次國際曝光，也代表台灣品牌走向世界，三顧讓再生醫療技術走入更多家庭的健康選擇。三顧希望透過機艙上的昆凌iPSC儲存形象廣告，讓更多人開始思考：現在儲存，為所愛預備健康的未來。這場從台灣出發、飛向全球的旅程，才正要起飛。