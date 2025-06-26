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華航擴大機隊 業界：換新機是最好的投資
華航（2610）董事長高星潢曾透露，華航一年花費的油料的費用上看600億元，機隊多省下一點油，就能降低龐大的成本開支，華航也曾為此投入不少心力。業內指出，新機是省油的最佳解決方案，華航擴充新機量體，是最好的投資。
業內分析，油料成本占航空成本結構的三成左右，油料的支出多寡，對於公司的營運獲利至關重要。
華航一年用油量達到五、六百億元，根據統計，華航每年只要能省下1%的燃油，等於每年省下6億元的燃油支出，換言之，就是多賺6億元。
據悉，無論是波音還是空巴的新機，都具備「省油」的能力，其中，波音747-400新型的777機型，油耗能省22%，空巴的A350-900更省25%，所以換新機對於華航長期布局是非常重要，新飛機投資是航空業必須要做的。
華航董座高星潢是少數從機師做到董事長的專業經理人，在飛航領域有長久且專業的經驗，他在總經理任內，針對為飛機「省油」下了很多的工夫，包括飛機的駕駛甚至是機上物品的裝載方式，絞盡腦汁就是為了要「省油」，確實也做出成效。
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