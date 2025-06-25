繼光香香雞榮獲 ITI 認證！米其林得主聯名咖哩炸雞搶市

狂賀！台灣炸雞第一品牌「繼光香香雞」的經典招牌「香香炸雞」，今年6月榮獲在食品界享有米其林之稱的「ITI國際風味評鑑所」認證殊榮。對此，品牌同步歡慶，6月26日至28日推出「香香炸雞（L）」限時三日只要129元優惠（原價145元，動物園、桃園機場管制店除外）。

此外，也趁勢與自2020年起連續五年獲得米其林必比登美食推薦的「淇里思印度餐廳」攜手合作，6月30日至7月31日為期一個月，推出聯名話題新品「咖哩炸雞」，接下來於全台繼光香香雞門市（西門、環板門市除外） 皆能品嚐到異國風味炸雞，僅在期間限定吃得到。

ITI國際風味評鑑所，是由來自全球超過200位米其林與世界級主廚透過盲測進行感官評分，香香炸雞以「金黃酥脆的外觀、濃郁香氣與層次分明的口感」獲得評審一致肯定，這不僅是對產品品質的國際背書，更是品牌邁向全球舞台的重要里程碑。

繼光香香雞今年將邁向52年，一直以來秉持品牌一貫現點現炸的美味堅持，才端出經得起時代考驗及國際認證的經典好味道。

今年6月30日將讓這份美味更上層樓，由繼光香香雞與淇里思印度餐廳共同研發推出限定聯名新品「咖哩炸雞」，一端上桌香氣就別有異國風情，選以肉多Juicy的腿丁部位，並將數十種印度咖哩香料融合進雞肉之中，金黃酥脆的炸雞再撒上咖哩粉，滿滿的異國風味。

另外特別推出結合「卡滋脆餅、咖哩沾醬」的套餐組合。尤其炎炎夏日裡，想要簡單吃就可以來份「咖哩炸雞套餐」，不僅提振食慾，也能擁有飽足感，6月30日起全台門市販售（西門、環板門市除外），咖哩控千萬別錯過。

繼光香香雞美味不斷推層出新，依循著咕咕雞的美食地圖來到印度站，接下來也期待與各界美味聯手，帶給大眾更不一樣的繼光香香雞。