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信義：商辦2025年交易挑戰千億
據信義全球資產對上市櫃法人、企業經營者調查，美國宣布對等關稅後，45%企業預期下半年景氣較上半年衰退；惟景氣波動下不少彎道加速布局的企業，如AI、半導體等相關供應鏈，這些企業客戶在實質需求未減，將推升下半年商用不動產交易優於上半年，今年交易挑戰千億元。
信義全球資產總經理林三智表示，今年4月美國總統川普宣布對全球啟動對等關稅，雖然企業對下半年景氣偏保守看待，惟對上市櫃法人、企業經營者、高階主管最新「關稅戰下商用不動產運用趨勢」調查指出，32%的受訪企業表態，將提高商用不動產配置比重；另有8%的受訪企業表示，會因產業景氣變化，影響其購置或處分商用不動產計畫。
林三智分析，調查顯示即使關稅戰衝擊企業信心，但商用不動產在自用需求支撐，加上不少企業考量將資金配置不動產，並視為抵抗市場波動的關鍵資產選項之下，將維持下半年商用不動產交易動能，認為下半年商用不動產表現將優於上半年。
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