工研院奧斯卡 AI、永續聚焦

工研院昨（25）日揭曉有「工研院奧斯卡獎」之譽的2025工研菁英獎，其中有二項「產業化貢獻獎」及四項「傑出研究獎」金獎技術，橫跨高階材料、智慧製造、建築鋼材銲接、基礎設施監測、AI晶片與民生零售場域整合等多元領域。

工研院院長劉文雄表示，今年二項榮獲金獎肯定的「產業化貢獻獎」為：「商業服務智慧革新」與「預兆診斷技術及應用」；四項個「傑出研究獎」涵蓋：「超低功耗邊緣辨識技術」、「智慧管路洩漏聽診系統」、「H型鋼構雷射焊接技術」及「乙烯聚合高值技術」，可分為「AI多元應用」及「環境永續貢獻」兩大類。

「AI多元應用」的技術包括，在智慧製造的「預兆診斷技術及應用服務」，具備可即時監控、掌握設備壽命與故障辨識三大特色，目前與真空設備大廠、國內感測器業者等合作，應用於半導體、金屬加工等六大產業，出貨超過1,500套，服務逾200家企業。

工研院推動「以智慧科技驅動商業服務革新：打造高效永續新零售服務」，就像建立智慧零售流通AI方案的中央工廠，過去四年已協助全家（5903）、美廉社等業者。此外，結合AI與5G，打造的「智慧管網洩漏聽診系統」，可突破傳統巡檢侷限，提升地下漏水檢測準確率至98%以上，已與台灣自來水公司合作，每年可節水逾1,094萬噸。

在「環境永續貢獻」包括全球最高能效的「下世代運算架構軟硬整合之超低功耗邊緣辨識」，可突破AI運算耗能瓶頸，省電效能達十倍以上，此晶片特別適用於無人機、機器人等前瞻技術，已與IC、感測器與半導體廠合作。

「石化產業高值化轉型-乙烯精準聚合高值PE/POE 技術」，為高效聚合的觸媒系統，可應用於適合高強度纖維如綠電電纜、機器人零件、汽車保險桿與半導體應用等高階材料開發，已與國內石化企業合作，將擴充在地生產能量，打造自主供應鏈。