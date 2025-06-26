智慧經營／亞太青年創新創業協會創會會長邱華創 企業抗壓 要看清風險

亞太青年創新創業協會創會會長、台銀人壽前總經理邱華創指出，「最近不是單一風險的升高，幾乎是多方夾擊的系統壓力測試。」擁有豐富國內外金融財經資歷的邱華創表示，從美國信用評等調降、川普貿易關稅重拳、新台幣匯率短期強升，到輝達生成式AI再進化，四大國際產經金融問題併發，企業面臨空前壓力，稍不留神可能都會陷入深度險境。

強化風控 評估融資成本

邱華創認為，首先，美國信用評等降評，不僅是美國財政債務議題，更可能牽動全球資金成本上升與有價證券風險波動加大。無論是擁有美元長債部位的金融機構，或是想借美元融資的企業，勢必要審慎的評估曝險損失或是融資成本攀升。

最近金融機構的投資部門、風險部門，勢必不斷精算利率敏感度分析，及對損益表、淨值影響的壓力測試。

弔詭的是，過去總說「美債是資金的安全避風港」，但最近美債利率上揚、價格下跌，反成為全球市場動盪的導火線；無獨有偶，最近日本國債利率頻創新高，市場也很擔心全球套利交易崩解的系統風險。

其次，邱華創表示川普重啟關稅2.0，全球供應鏈是被推進另一種的「產業經濟盲區」，政府及企業一時之間皆無所適從。美國對中國大陸再次祭出高關稅政策，「這不只是國際貿易角力，也是供應鏈進入另一場解構與重構」。

許多台商都同時為中、美市場出貨，但當兩大市場政經貿易愈行愈遠時，企業必面臨兩地出貨價格該如何反應的困境，勢必面臨調整成本或市場流失的雙重夾擊。「這是貿易戰，也是供應鏈布局的再次對壘。」

第三，台幣突破30元兌1美元大關，急升奔「2字頭」，還一度釀成數位換匯平台當機，震撼市場；對此，邱華創表示，這不全然像資金炒作，似乎是某些國際政經變局下的強勢反映。新台幣匯率急升，出口為主的企業直接衝擊淨利，抱有外幣資產的金融機構也很受傷。

布局海外 善用資本優勢

因此，匯率敏感度分析、損益表暨淨值影響試算、各項風險的壓力測試，都是近期金融機構的大挑戰。不過，邱華創建議製造業，不妨將升值視為海外布局的「資本優勢」機會，趁勢優化轉型和吸收當地資源。

第四，邱華創強調，相較前三者尚屬外部環境壓力，生成式AI進化則像是給企業內部的「數位轉型重構壓力」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說，AI人工智慧不再是單純替代人力的工具，將扮演更多在思考與協助決策。邱華創提醒，目前已有不少企業導入AI客服、AI行銷等經營；但若管理階層沒有跟上這一波的「AI算力突破應用」，恐將無法有效整合資源，反會讓新科技淪為AI數位的雕蟲小技。多數人從來都沒有機會，像最近這樣「沈浸式在國際政經領域中」。

綜觀四大壓力，邱華創認為企業不應只單以「危機事件」思維，處理這四股國際重錘壓力，因為它們的影響不是單元化一次性的，其衝擊是極具多元且複合性。