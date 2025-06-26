連鎖效應／檢視執行力 從門店看起

凡事有因果，連鎖經營並非站上規模就可鬆懈，須知不進則退，只要執行力的螺絲釘上不緊，大崩壞的因素即已種下。

執行力既是關鍵，若標準做不到、目標做不到、堅持做不到，連連做不到中，縱有再大的規模，這三個做不到亦將開啟自毀程序。

曾擔任全聯實業副董事長、統一超商（2912）營運長、美食達人公司（85度C）執行長的謝健南，對於連鎖品牌的更迭有一番自己的見解。

謝健南認為有些產業可用流行引領時尚和風潮，如茶飲。與其以一個品牌死守陣地，不妨換個思路，用品牌置換來引領潮流，如歇腳亭之於UG。

而民生產業，如早餐和綜合零售業，則要以理念、堅持和故事來形塑經典。品牌因著持續的疊加，而愈來愈有生命力，一個又一個階梯，拾級而上，如：全聯。

「要不流行、要不經典」，謝健南點出連鎖品牌的策略方向。前者必須掌握什麼該變，而什麼不變。

以茶飲連鎖為例，因著規模而佈建的供應鏈系統，如果隨著前台品牌改變而陷入無用武之地，等於打掉重鍊，品牌、店格萬變，而營運與後勤不變。

後者雖打長期戰，但也要認知每個十年顧客都在代換。經典品牌須遵循三個價值創造，即省錢、方便和有趣，能同時兼具更佳，譬如泡泡瑪特效應，醜娃娃為何能紅遍全球？

年輕人的審美與前一世代顯有不同而已。

策略有所掌握，接下來回到執行力。想到、看到卻做不到，許多人都說UG就是抄霸王茶姬，試問：想抄霸王茶姬的只有UG嗎？為什麼只有UG能爆紅？

短時間集一線商圈開店、名人代言、排隊人龍和話題商品…等爆紅要素於一身怎能不紅，重點是紅之後還能快速收割市場，順勢出海打國際盃不說，僅是其單店平均一天賣出千杯以上，團隊都可以扛得住，做到策略、品牌、行銷、營業、人資到供應鏈協作，在在展現執行力。

快打可行，慢打也可行。慢打就要懂得疊加，經典不是一天可以鑄就的，初期不顯山、不顯水，直到累積穿越臨界點，打造了穩固的飛輪，亦即連鎖「5+2」系統，即總部五大機能：管理維運、品牌行銷、人力資源、創新研發和資訊情報，以及兩個基礎系統：營輔系統和物流系統。

檢驗連鎖執行力不必去總部，造訪四至六店即可知，若有加盟店則直營、加盟店各半造訪，主要看點是「店間差異」，以店格氛圍、商品與服務品質和清潔度三指標，店間差異愈大代表門市執行力須加強空間亦大。

見微知著，連鎖的執行力從門店一覽無遺。