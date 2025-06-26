ESG最前線／公司治理 推動ESG基石

在永續發展浪潮中，ESG成為企業經營的重要指標。從產業穩定、經濟韌性到企業長期價值的建立，都離不開良好的公司治理。只有治理結構穩固，ESG其他面向才能有穩定的基礎得以發展。

許多企業在實務運作中，容易將「管理（Management）」與「治理（Governance）」混為一談。事實上，這兩者職責迥異、互補而非取代。管理是由專業經理人負責，重點在於日常營運、流程優化與組織績效提升等。而治理則是董事會的核心職責，包含公司策略方向、遴選經營團隊核心成員、審議重大決策與風險控管。

當企業面臨轉型變革或併購議題時，董事會須站在治理高度審慎評估長期利害關係人利益，而不是僅關注短期財務績效。這樣的分工與監督機制，是公司能夠健全發展的關鍵。

值得注意的是，董事會若是無法在公司治理層面，妥善處理重大合規的基本議題，例如財務揭露、法規遵循、利益衝突迴避等，不僅會削弱外部利害關係人對公司的信任，也會對內部造成負面影響。經營團隊在缺乏明確與正確的方針下，將難以有效執行管理決策，進而打擊第一線執行團隊的士氣，降低整體營運效能。

企業若想在ESG評比中脫穎而出，不能只做表面功夫。良好的公司治理等同於為企業打下堅實地基，讓後續管理作業能夠有效落實、目標一致。在制度完善的治理架構下，經營團隊得以明確掌握授權邊界、承擔責任，企業決策也能更加透明、負責。

根據金管會《公司治理藍圖（2023-2026年）》政策推動方向，台灣正積極強化董事會職能與資訊透明度，鼓勵企業導入獨立董事、提升多元性與專業性。這也意味著，企業若能從治理著手，不僅能提升投資人信心，也能在國際永續標準接軌上取得優勢。

ESG不是一項短期策略，而是企業永續經營的長遠布局。在眾多永續議題中，公司治理無疑是第一道防線。唯有建立清晰的角色分工、強化董事會治理功能，企業才能在多變的環境下維持穩健發展，進而在ESG實踐上取得真正的進展。