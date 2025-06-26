ESG最前線／公司治理 推動ESG基石

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在永續發展浪潮中，ESG成為企業經營的重要指標。從產業穩定、經濟韌性到企業長期價值的建立，都離不開良好的公司治理。只有治理結構穩固，ESG其他面向才能有穩定的基礎得以發展。

許多企業在實務運作中，容易將「管理（Management）」與「治理（Governance）」混為一談。事實上，這兩者職責迥異、互補而非取代。管理是由專業經理人負責，重點在於日常營運、流程優化與組織績效提升等。而治理則是董事會的核心職責，包含公司策略方向、遴選經營團隊核心成員、審議重大決策與風險控管。

當企業面臨轉型變革或併購議題時，董事會須站在治理高度審慎評估長期利害關係人利益，而不是僅關注短期財務績效。這樣的分工與監督機制，是公司能夠健全發展的關鍵。

值得注意的是，董事會若是無法在公司治理層面，妥善處理重大合規的基本議題，例如財務揭露、法規遵循、利益衝突迴避等，不僅會削弱外部利害關係人對公司的信任，也會對內部造成負面影響。經營團隊在缺乏明確與正確的方針下，將難以有效執行管理決策，進而打擊第一線執行團隊的士氣，降低整體營運效能。

企業若想在ESG評比中脫穎而出，不能只做表面功夫。良好的公司治理等同於為企業打下堅實地基，讓後續管理作業能夠有效落實、目標一致。在制度完善的治理架構下，經營團隊得以明確掌握授權邊界、承擔責任，企業決策也能更加透明、負責。

根據金管會《公司治理藍圖（2023-2026年）》政策推動方向，台灣正積極強化董事會職能與資訊透明度，鼓勵企業導入獨立董事、提升多元性與專業性。這也意味著，企業若能從治理著手，不僅能提升投資人信心，也能在國際永續標準接軌上取得優勢。

ESG不是一項短期策略，而是企業永續經營的長遠布局。在眾多永續議題中，公司治理無疑是第一道防線。唯有建立清晰的角色分工、強化董事會治理功能，企業才能在多變的環境下維持穩健發展，進而在ESG實踐上取得真正的進展。

董事 ESG

延伸閱讀

Xpark迎來台5周年 推出全新藝術海洋體驗還有限定紀念品

國銀辦理中小企放款／台企銀連七年獲殊榮

國銀辦理中小企放款／玉山銀力挺戰略產業

國銀辦理中小企放款／彰銀助企業永續轉型

相關新聞

華航擴大機隊 再砸648億…未來擴充金額上看6,000億

華航大手筆擴大機隊。華航昨（25）日董事會通過新機隊布局計畫，將擴大長、短程租機或是購機案，其中，租進八架A321neo...

台中新光三越 拚11月復業

台中新光三越今年2月13日氣爆釀五死30多人輕重傷事件，歷經四個多月調查，台中地檢署昨（25）日勘驗結果，同意解除爆炸的...

工研院奧斯卡 AI、永續聚焦

工研院昨（25）日揭曉有「工研院奧斯卡獎」之譽的2025工研菁英獎，其中有二項「產業化貢獻獎」及四項「傑出研究獎」金獎技...

信義：商辦2025年交易挑戰千億

據信義全球資產對上市櫃法人、企業經營者調查，美國宣布對等關稅後，45%企業預期下半年景氣較上半年衰退；惟景氣波動下不少彎...

連鎖效應／檢視執行力 從門店看起

凡事有因果，連鎖經營並非站上規模就可鬆懈，須知不進則退，只要執行力的螺絲釘上不緊，大崩壞的因素即已種下。

智慧經營／亞太青年創新創業協會創會會長邱華創 企業抗壓 要看清風險

亞太青年創新創業協會創會會長、台銀人壽前總經理邱華創指出，「最近不是單一風險的升高，幾乎是多方夾擊的系統壓力測試。」擁有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。