地檢署同意解封！台中新光三越11月有望全面復業

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷事件，在歷經四個多月調查之後，台中地檢署25日勘驗結果，同意解除爆炸的11、12樓封鎖，並交還給新光三越，也宣告新光三越可進場全面施工修繕，預計11月可望全棟復業。

針對地檢署同意解封11、12樓封鎖區，讓工程人員進場全面施工，新光三越表示，將持續進行「整體整建修復至可供使用計畫」的修復工程，並以安全第一為優先，同時也將爭取部分樓層先行復業營運。

全台百貨「店王」台中新光三越自發生氣爆事件以來，遭市府勒令停業迄今，營運大受影響，累計前五月營收42.71億元，與去年同期101.45億元相較，少了58.74億元，年減幅達57.9%，以目前修繕進度，今年確定將無法蟬聯店王寶座。

台中新光三越去年營收達258.3億元(含稅)、年增0.1%，續創歷史新高，第14度蟬聯全台百貨「店王」；相鄰的台中大遠百，去年營收209億元、年減2.3%，也是第三度蟬聯全台百貨「店后」寶座。

台中市都發局表示，當初同意新光三越整體修復整建計畫時，原本為全面封鎖，但經詢檢調同意，作封鎖區範圍封鎖，確認無涉檢調後續蒐證調查，封鎖區域才可施工修復。

針對檢調今天同意封鎖區解封，可以全面進場施工，都發局表示，尊重地檢署的決定，也希望新光三越百貨早日完成整體修復改善，以維公共安全。

都發局指出，先前新光三越是送「整體修復計畫」，目前正依照計畫執行中，按新光三越所提計畫，預計修復到11月前後。而後續新光三越已提出希望部分樓層恢復使用計畫，但書件並未符合要求，因此尚未核准。

據了解，新光三越所提「整體修復至可供使用計畫書」，預計內部修復完成，外牆修復至11月底完工，依目前內部的修復情況，不太可能在一、二個月內完成修復，市府希望新光三越整棟修復後再營業。

而若要部分營業，須另提部分營業計畫修復書，且需符合四大要件：營業樓層須經相關專業技師簽證，包括垂直動線、部分使用管線、消防評估等；須經由第三方公正；修復樓層要做適當阻隔，不會有公共安全之虞。

另外，後續修復計畫要有相關防護措施，不只內部空間，外牆也要做相關改善，以維護民眾消費空間公共安全。

目前，根據檢方與消防單位調查認定，新光三越12樓美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃。案發後台中地檢署數度赴現場勘驗，4月也依過失致死罪嫌，命新光三越多名幹部交保。

台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺今天率隊會同警方等單位，到台中新光三越爆炸的11、12樓現場再次勘驗，考量目前偵辦進度、蒐證已完備，准予解除11樓、12樓封鎖，並交還給新光三越，新光三越將可進場進行全面修繕工程。