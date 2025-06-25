台北食品展登場 金尚品打造拌麵代工全方位合作平台

2025台北國際食品系列展25日起至28日在南港展覽館隆重登場。國內拌麵代工領導品牌金尚品食品，以「乾拌麵代工第一品牌」之姿參展，主打ODM/OEM專業代工服務、品牌聯名開發及跨界合作模式，積極連結全球買主與產業夥伴，打造從產線到餐桌的全方位合作平台。

此次展場設計主題為「麵出生的搖籃」，靈感來自廠內麵條製程的第一道關鍵設備-麵籃，象徵每一碗拌麵的誕生瞬間。展區融合視覺裝置、氣味設計、實品展示與口感體驗，強調從原料進廠、製麵、品管、包裝到出貨的每個細節，金尚品皆以最高標準悉心呵護，體現「品質從誕生開始」的品牌精神。

金尚品擁有全台規模領先的拌麵專業產線，提供從配方研發、風味設計、包裝製作，到國際物流的全流程服務，並通過美國SQF Level 3最高等級食品安全驗證。目前已成功進軍好市多COSTCO、美加市場等國際通路，展現堅強的外銷實力。

金尚品執行長李明軒表示：「我們的願景是讓台灣乾拌麵成為歐美餐桌文化的一部分。為此，從攪拌、壓延、成型到烘乾，每一道製程都不妥協，讓品質與品牌一同出海，為台灣拌麵在世界市場打下堅實基礎。」

金尚品此次展覽聚焦以下三大合作模式，提供品牌與通路商最佳入口：首先是拌麵代工媒合(ODM/OEM)歡迎自有品牌尋求代工夥伴，從零到成品全程支援。

其次為品牌聯名開發：針對食品、生活風格、文創設計等領域提供多樣化聯名合作提案。第三為企業專屬禮贈／異業整合：包括為飯店、航空、文創品牌及禮品通路，打造獨家拌麵商品，提升品牌價值。

展期期間，金尚品將安排每日專人導覽與現場口味品鑑，現場並設有商務專區，提供一對一專員諮詢與合作洽談，協助品牌開發者、通路商及異業合作夥伴掌握市場新趨勢。