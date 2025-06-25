華航花22億美元租飛機 董事會通過租進8架客機、5架航機
全球出現缺機潮，華航（2610）為搶攻全球觀光、商務客復甦商機，25日董事會通過擴大長、短程租機或是購機案，其中，租進8架A321neo客機及5架A350-900航機引進計劃，預計總金額約22億美元，折算新台幣648億元。
全球航空市場租金及新機的都是用搶手，華航超前布署強化機隊競爭力，為長期營運發展需求，提升全球布局彈性，昨日董事會決議通過引進5架A350-900計劃。
如果A350-900是選擇用買的，董事會授權預計投資金額本案購價總額不超過19.65億美元，折算新台幣為577億元，如果是採用租機的，使用權資產總額不超過11.48億美元，折算新台幣金額為337億元。正式的資本支出於交易對象及金額確定時。
另外，評估區間航線的規畫，也公告授權租進8架A321neo客機，由於這個部分目前還有一部分在商業談判，所以未來還會公告詳細的金額，目前第一批5架約美金2.4億，折算新台幣為70.58億元。
第二批的3架則還處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言