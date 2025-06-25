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裕慶：拓展歐洲東南亞市場 印尼新廠下半年投產

中央社／ 台北25日電

商用展示架供應商裕慶金屬今天表示，繼上半年取得中國連鎖超商展示架訂單後，成功打開中國市場，並積極拓展歐洲、東南亞區域業務契機，旗下印尼泗水新廠預計下半年正式投入生產行列。

裕慶金屬（裕慶-KY）今天舉行股東常會，董事長廖昭宜表示，2025年首季正式取得中國全家連鎖超商華中、華東地區門市商用展示架、中國最大貨櫃生產商中集集團針對電動車引擎生產治具架等訂單，且旗下印尼泗水新廠預計下半年正式投入生產行列。

裕慶-KY統計，2024年全年合併營收新台幣40.14億元，年增3.88%；稅後淨利7.47億元，由於上市股本膨脹，2024年每股稅後盈餘（EPS）為14.3元，仍創下歷年次高紀錄。

裕慶-KY指出，深化商用展示架設計代工（ODM）業務轉型，2024年商用展示架業務銷售寫下歷年新高，占整體營收比重提升至66.97%，尤其在新品、新客戶等業務斬獲頗豐，不僅成為Target零售百貨集團唯一首家亞洲區供應商，也與美國第1、2大的家居裝修產品零售商與美國百貨零售連鎖店等多家客戶加大業務合作。

董事長 營收 新台幣

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