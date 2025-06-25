裕慶：拓展歐洲東南亞市場 印尼新廠下半年投產

日前週刊爆料，藝人邱澤賣出破億元迪化街古厝，但實際上，該古厝持有人為邱澤的經紀公司海納百川，有趣的是，當初公司購入時，可貸款成數竟高達9成6，僅需自備0.4成，等於能夠以約358萬元超級低的自備款，買下近9千萬元的住宅，房仲推估，如今轉手增值有望翻倍，可謂是投資眼光相當精準。

2025-06-25 17:24