Uber 優步小黃搭乘量快速成長 去年載客量年增140%

Uber調查，全台仍有近六成的計程車乘載量來自路邊攔車。Uber台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示，去年展開一系列在地化溝通後，Uber App上的優步小黃行程選項使用人次與用戶規模持續攀升。Uber公布2024年平台數據，優步小黃載客量增長超過140%。自上線以來，總累積里程數足以繞行台灣超過90,000 趟。Uber將持續深耕台灣、優化服務，讓更多人享有安心可靠的智慧出行選擇。

Uber數據顯示，晚間8時的搭乘需求快速成長，2024年同時段年增近1.5倍，周六更為搭乘高峰。熱門上下車地點集中在縣市車站（如高鐵站）、夜市與百貨商圈，優步小黃成為下班通勤與晚間活動的可靠夥伴。在地區分布上，台北、新北、高雄為搭乘量前三大城市，屏東、宜蘭、新竹成長速度最快，六都以外的城市乘車需求逐年上升。優步小黃現已遍布台灣14個縣市。

Uber近期大幅升級優步小黃的預約搭乘功能，支援App叫車前30分鐘至90天內提前預訂（需支付預約費），可用於前往機場的行程，以及私人或是商務重要行程銜接等需求，跳過臨時招不到小黃的焦慮。

Uber 今日也宣布攜手三位八點檔知名演員曾莞婷、苗可麗與陳冠霖擔任2025年度品牌代言人，首度同框演出全新八點檔風格廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》。廣告以八點檔最經典的誇張戲碼為靈感，幽默重現跑夜趴、趕行程、趕開會的路邊攔車鬧劇，帶出Uber優步小黃跳表計價方式與路邊小黃相同，但更為安心可靠的服務優勢。楊麗達表示，希望透過文化語言拉近與台灣消費者的距離，去年改編金曲《忠孝東路走九遍》，到今年結合本土八點檔經典橋段，Uber持續以台灣人熟悉的語言與風格，深化與消費者的溝通。