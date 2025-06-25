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友華與樂天醫藥合作 引進頭頸癌光免疫療法市場權利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
樂天醫藥代表取縍役副會長前田陽（左）與友華生技執行長蔡孟霖共同宣布合作。記者謝柏宏／攝影
樂天醫藥代表取縍役副會長前田陽（左）與友華生技執行長蔡孟霖共同宣布合作。記者謝柏宏／攝影

友華（4120）25日宣布與樂天醫藥合作，引進該公司Alluminox平台的光免疫療法產品在台灣、新加坡、馬來西亞及菲律賓等區的商業化權利。這項療法已在2021年取得日本厚生省藥證許可，累積治療次數已近 1,000 次，目前正在台灣進行三期臨床試驗，目標明年取得藥證。

此外，樂天醫藥也將結合台、美及日本等地的進行三期臨床，共計收案逾400人的數據，向美國FDA申請藥證，擴大創新療法市場。

友華執行長蔡孟霖表示，Alluminox平台是樂天醫藥開發的創新癌症治療技術，結合特定藥物與照光醫材，藉由局部照光誘發反應，使癌細胞與/或免疫抑制細胞迅速且選擇性地凋亡，同時儘可能降低對周圍健康組織的影響。此外，臨床前期研究顯示，光免疫療法亦可能活化先天性與後天性免疫系統，進一步增強持久性的抗腫瘤反應。

友華是透過子公司Cyntech取得台灣、及新加坡、馬來西亞、菲律賓等區域的商業化權利；樂天將自Cyntec收取本協議之簽約金，並有資格依未來產品於授權區域的淨銷售金額獲得里程碑付款與權利金收入。

蔡孟霖表示，Alluminox已在台灣進行六個臨床中心進行三期臨床試驗，並已完成50例復發型頭頸癌的收案，順利將在明年申請台灣藥證；而台灣將持續收案，參與全球臨床試驗。

創立才15年的樂天醫藥，主力候選產品ASP-1929及專用照光醫材，2020 年在日本獲得全球首張針對無法手術切除的局部晚期、或復發性頭頸癌的光免疫療法藥物與醫材的上市許可，該許可是根據「先驅審查指定制度」與「有條件早期承認制度」所核發。自2021年1月上市以來，該療法的臨床使用範圍穩健擴展，目前已於日本全國 47 個都道府縣，超過 180 間醫療機構，由 450 位以上醫師進行治療，累積治療次數已近1,000次。

目前，ASP-1929聯合免疫檢查點抑制劑 pembrolizumab 的治療組合，正在台灣與美國進行全球性三期臨床試驗，作為復發性頭頸部鱗狀細胞癌的一線治療。在先前的一b/二期試驗中，期中分析結果顯示24個月的整體生存率達52.4%，而中位總生存期（OS）尚未達到。

樂天 日本

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