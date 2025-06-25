溫室氣體盤查工作坊全台開跑 從教學到實作手把手教

為協助上市公司因應國際永續發展趨勢及加速接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心、臺灣期貨交易所及臺灣集保結算所共同舉辦2025年度溫室氣體盤查實作工作坊課程，自6月24日起於台中展開，並將陸續於台北、新竹與高雄舉行，共計辦理六場次，提供上市公司廣泛參與的機會。

工作坊課程內容涵蓋國內外溫室氣體管理趨勢、盤查標準與制度、範疇三量化流程及實務演練等，協助企業建構完整的盤查知識體系。工作坊以「理論與實作」並重，由講師手把手教學並進行演練模擬，引導學員實際操作鑑別碳排放來源、蒐集數據與計算排放量，課後更設有Q&A交流環節，提升學習效果與互動性。

今年更特別規畫將工作坊分為「通用性」與「產業別」兩類型，企業可依需求選擇參加，其中「產業別」針對半導體業、電子業與服務業三大重點產業，進行盤查作業之深度解析，包含產業標竿案例介紹、範疇三碳排特性與量化流程說明及盤查實務演練等，協助企業從產業特性出發，強化碳盤查技術與管理基礎。

工作坊課程後續將剪輯為影音檔上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「ESGInfoHub」等網站，供所有上市公司觀看，藉以提升企業永續競爭力，並帶動整體產業邁向淨零腳步。證交所表示，未來將持續與相關單位合作，透過多元學習資源與教學形式，協助企業掌握ESG趨勢、提升揭露品質，攜手推動我國資本市場接軌國際，與企業共創永續價值。