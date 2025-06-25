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溫室氣體盤查工作坊全台開跑 從教學到實作手把手教

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助上市公司因應國際永續發展趨勢及加速接軌IFRS永續揭露準則，臺灣證券交易所與櫃買中心臺灣期貨交易所及臺灣集保結算所共同舉辦2025年度溫室氣體盤查實作工作坊課程，自6月24日起於台中展開，並將陸續於台北、新竹與高雄舉行，共計辦理六場次，提供上市公司廣泛參與的機會。

工作坊課程內容涵蓋國內外溫室氣體管理趨勢、盤查標準與制度、範疇三量化流程及實務演練等，協助企業建構完整的盤查知識體系。工作坊以「理論與實作」並重，由講師手把手教學並進行演練模擬，引導學員實際操作鑑別碳排放來源、蒐集數據與計算排放量，課後更設有Q&A交流環節，提升學習效果與互動性。

今年更特別規畫將工作坊分為「通用性」與「產業別」兩類型，企業可依需求選擇參加，其中「產業別」針對半導體業、電子業與服務業三大重點產業，進行盤查作業之深度解析，包含產業標竿案例介紹、範疇三碳排特性與量化流程說明及盤查實務演練等，協助企業從產業特性出發，強化碳盤查技術與管理基礎。

工作坊課程後續將剪輯為影音檔上傳至「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「ESGInfoHub」等網站，供所有上市公司觀看，藉以提升企業永續競爭力，並帶動整體產業邁向淨零腳步。證交所表示，未來將持續與相關單位合作，透過多元學習資源與教學形式，協助企業掌握ESG趨勢、提升揭露品質，攜手推動我國資本市場接軌國際，與企業共創永續價值。

臺灣期貨交易所 櫃買中心 上市公司

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