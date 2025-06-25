聯友金屬、大研生醫上市案過證交所董事會 創新板添新兵

臺灣證券交易所今日召開次董事會決議通過增修證交所認購（售）權證上市審查準則部分條文，可讓冷門權證提前下市，以及通過聯友金屬（7610）創新板上市案及大研生醫（7780）上市案，將再陳報主管機關。

證交所表示，增修證交所「認購（售）權證上市審查準則」第九條之一、第十一條及「營業細則」第四十三條之一。為減少市場無交易之冷門認購（售）權證，除上（下）限型權證外，發行人於發行計畫、銷售及上市公告中載明，如無流通在外發行單位且最新履約價格或點數達到價內或價外百分之二十以上等條件者，得申請其提前終止上市。

聯友金屬科技申請創新板上市案及大研生醫上市案已經上市審議委員會通過，董事會今日也通過申請。