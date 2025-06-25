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KKday 轉型 AI 要裁員 觀光署：樂見企業因應趨勢轉型

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

旅遊電商平台 KKday 25日宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟動下半年營運優化與組織調整，預計下半年逐步精簡約15%的整體人力。對此，交通部觀光署副署長黃勢芳表示，樂見旅遊業因應市場趨勢而做出管理面調整，讓企業更為優化。

黃勢芳今日受訪時表示，對此狀況已掌握此訊息，但業者隨遊客需求改變，確實有些AI服務比真人服務還好，也樂見業者因應需求快速調整，且也有完善的支持方案，協助員工轉單位、轉職等，都有配套措施，時下旅客需求確實在改變，不能一直用原本的方式服務，業者朝優質化執行，也符合智慧數位應用方向，「不是營運有問題而裁員，是為了提供更優質服務」。

至於是否有觀察到旅遊業者開始在朝此方面改變？黃勢芳說，有鼓勵比較沒數位化的傳統旅行業者，希望與平台合作，也有公司自己發展小平台，站在巨人肩膀去推動會更有利，有些業者不像kkday這麼積極，會持續引導提供服務的人，正確接近旅客需求。

對於數位轉型浪潮來襲，是否有對業者的協助，黃勢芳說，趨勢在變，期許員工也要自我學習，有專長不怕沒工作，官方設有相關訓練課程，也引進AI應用內容，提供業者來進行相關的人才訓練。

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