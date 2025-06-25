再生醫療推動委員會成立 聚焦法制創新與臨床需求並進

面對全球再生醫療技術的快速發展與民眾高度期待，立法院厚生會於今天正式成立「再生醫療推動委員會」，積極回應2024年通過的「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」，為台灣再生醫療發展擘劃未來藍圖，建立制度化治理新紀元。

2024年三讀通過的「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」，是台灣細胞與基因治療發展的關鍵法制基礎，確立風險分級管理、臨床使用與製劑管理的法律依據。再生醫療推動委員會主任委員、花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮表示，法制化可望終結「有技術、沒制度」的發展瓶頸，導入制度性創新，提升治療可近性與安全性。

醫事司副司長劉玉菁指出，再生醫療雙法正式施行上路，目前面臨的挑戰是民眾需求未被滿足，包括罕見疾病患者、癌症患者、退化性疾病患者。現行法規仍有侷限，將階段性開放擴大使用政策，確保治療品質與療效。另外，要建立國家級細胞庫，臨床需求時可立即提出申請，縮短等待時間。

台灣目前法規下，許多末期癌症與退化性疾病患者無法即時取得細胞治療機會，民眾只能轉向國外或地下管道求醫，顯示「民眾需求未被滿足」。此外，冗長的審查流程、資訊揭露不足與治療時機限制，也是推動再生醫療落地的挑戰。

目前只有特定條件下的第二、三期癌症患者可申請細胞治療，第一期或反覆惡化患者常常錯失治療黃金期。委員會倡議推動「Right to Try！ Power to Prevent！」概念，尊重患者選擇權，開放早期疾病階段就能使用細胞療法，達到最佳治療效果。

委員會亦援引日本的成功經驗指出，日本政府與企業合力設立異體細胞庫、強化再生醫療技術與製劑管理、臨床研究與產業發展並重，是台灣可借鏡的重要典範。推動細胞製劑的在地量產與價格合理化，也成為壓低成本、提升普及率的關鍵。

委員會召集人劉建國表示，「再生醫療推動委員會」將持續廣納各界意見，凝聚產官學研能量，加速台灣再生醫療的制度落實與產業鏈完善，真正實現「科技造福民眾健康」的願景。