僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

日前週刊爆料，藝人邱澤賣出破億元迪化街古厝，但實際上，該古厝持有人為邱澤的經紀公司海納百川，有趣的是，當初公司購入時，貸款成數竟高達9.6成，僅自備0.4成，等於以約358萬元超級低的自備款，就買下近9千萬元的住宅，房仲推估，如今轉手增值有望翻倍，可謂是投資眼光相當精準。

邱澤被爆出售出上億元迪化街古厝，不過該筆交易尚未揭露實價登錄，且經查謄本，該筆物件位在迪化街一段272號，建物面積161.39坪、土地坪數87.73坪，地上2層之透天厝，持有人為海納百川娛樂公司，負責人為邵鴻，因此住宅所有權人並非邱澤，為他所屬的經紀公司。

值得注意的是，海納百川在2019年3月以總價8,950萬元購入，貸款金額為8,592萬元，貸款成數高達9.6成，超過一般住宅八成的標準。

進一步查詢附近交易，據實價登錄，同一條路上的迪化街古厝，地址為迪化街一段246號，建物面積約146.7坪，在2019年5月成交總價8500萬元，與該案僅差約1~2個月時間，查詢謄本，該案貸款金額共6,000萬元整，換算貸款金額占總價約七成，仍屬合理，但與上述交易貸款成數卻天差地遠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，迪化街一段上建物由於多屬屋齡老舊，但又為特定專區，建物本身並不具有殘值，但由於區段屬知名觀光區域，因此建物若經妥善規劃，可做為金店面使用，尤其該案交易期間仍未發生疫情，店面景氣頗為蓬勃，讓該透天厝的建物價值較高。

此外，該案土地包含4筆地號，基地坪數高達87.7坪，雖由於屬迪化街特定專用區，無法擅自都更改建，但仍可將容積移轉，因此讓土地仍頗具價值，在建物具店面發展潛力、土地具容積移轉價值之下，且當時又非限貸環境，讓該戶可有較高貸款成數，惟貸款金額高達9.6成仍屬少見案例，詳細是否有其他擔保品，或有其他附加條件，外界不得而知。