快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
迪化街示意圖。記者朱曼寧／攝影
迪化街示意圖。記者朱曼寧／攝影

日前週刊爆料，藝人邱澤賣出破億元迪化街古厝，但實際上，該古厝持有人為邱澤的經紀公司海納百川，有趣的是，當初公司購入時，貸款成數竟高達9.6成，僅自備0.4成，等於以約358萬元超級低的自備款，就買下近9千萬元的住宅，房仲推估，如今轉手增值有望翻倍，可謂是投資眼光相當精準。

邱澤被爆出售出上億元迪化街古厝，不過該筆交易尚未揭露實價登錄，且經查謄本，該筆物件位在迪化街一段272號，建物面積161.39坪、土地坪數87.73坪，地上2層之透天厝，持有人為海納百川娛樂公司，負責人為邵鴻，因此住宅所有權人並非邱澤，為他所屬的經紀公司。

值得注意的是，海納百川在2019年3月以總價8,950萬元購入，貸款金額為8,592萬元，貸款成數高達9.6成，超過一般住宅八成的標準。

進一步查詢附近交易，據實價登錄，同一條路上的迪化街古厝，地址為迪化街一段246號，建物面積約146.7坪，在2019年5月成交總價8500萬元，與該案僅差約1~2個月時間，查詢謄本，該案貸款金額共6,000萬元整，換算貸款金額占總價約七成，仍屬合理，但與上述交易貸款成數卻天差地遠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，迪化街一段上建物由於多屬屋齡老舊，但又為特定專區，建物本身並不具有殘值，但由於區段屬知名觀光區域，因此建物若經妥善規劃，可做為金店面使用，尤其該案交易期間仍未發生疫情，店面景氣頗為蓬勃，讓該透天厝的建物價值較高。

此外，該案土地包含4筆地號，基地坪數高達87.7坪，雖由於屬迪化街特定專用區，無法擅自都更改建，但仍可將容積移轉，因此讓土地仍頗具價值，在建物具店面發展潛力、土地具容積移轉價值之下，且當時又非限貸環境，讓該戶可有較高貸款成數，惟貸款金額高達9.6成仍屬少見案例，詳細是否有其他擔保品，或有其他附加條件，外界不得而知。

邱澤 迪化街

延伸閱讀

國民黨輸了！台中市黨部房地為不當取得財產 打行政訴訟判決今出爐

邱澤爆房產脫手賺上億　許瑋甯懷孕貝比帶財

「整座山都他的」！酒店大亨負債子女拋棄繼承 名下猴硐萬坪土地拍賣抵稅

高雄晚間發生火警！透天厝1樓起火 2人送醫搶救

相關新聞

影／KKday轉型AI裁員15% 觀光署：樂見企業更優化

旅遊電商平台 KKday 今（25）日宣布，為加速AI旅遊科技轉型，並積極因應全球經濟不確定性與旅客消費行為的轉變，將啟...

周杰倫、江蕙都愛「豪捷宅」！台中也掀捷運房市熱潮

近年豪宅市場呈現明確趨勢，不只講究地段與高端規劃，能步行可達捷運站的正捷運宅成為名人與高資產族群首選。市調顯示，從天王周...

再生醫療推動委員會成立 聚焦法制創新與臨床需求並進

面對全球再生醫療技術的快速發展與民眾高度期待，立法院厚生會於今天正式成立「再生醫療推動委員會」，積極回應2024年通過的...

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

日前週刊爆料，藝人邱澤賣出破億元迪化街古厝，但實際上，該古厝持有人為邱澤的經紀公司海納百川，有趣的是，當初公司購入時，貸...

全球零售新戰場開打！勤業眾信：數據與併購雙引擎突圍

面對消費習慣快速變化與科技衝擊，全球零售業正進入轉型高峰期，從賣商品的通路商，變身為經營數據與媒體流量的平台型企業，成為...

萬華社宅兩周湧八倍搶租 卓揆開箱：社宅價格豪宅價值

國家住宅及都市更新中心5月底公告首波四案共1,470戶社會住宅開放申請，其中最受矚目的「萬華安居」案僅開放短短兩週，申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。