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全球零售新戰場開打！勤業眾信：數據與併購雙引擎突圍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理張益紳。業者提供
勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理張益紳。業者提供

面對消費習慣快速變化與科技衝擊，全球零售業正進入轉型高峰期，從賣商品的通路商，變身為經營數據與媒體流量的平台型企業，成為業界新主流。勤業眾信25日發布最新零售趨勢展望報告指出，零售媒體網絡（Retail Media Network, RMN）迅速崛起，帶來高毛利的營收動能，顛覆傳統獲利模式。

勤業眾信聯合會計師事務所今日舉辦「零售新變革：新營收成長布局與美國關稅挑戰應對」論壇，並發表《2025 零售力量與趨勢展望》報告，聚焦全球零售產業的最新發展與挑戰。

報告顯示，RMN已成為零售商的新成長引擎，以Amazon為例，2023年廣告營收達469億美元，年增24%；Walmart廣告收入也突破34億美元，其中過半來自第三方賣家，透過掌握消費者行為數據與媒體流量，零售商得以販售「注意力」，創造比商品更高價值的收入來源。

在全球市場上，大型零售商透過跨域併購重塑競爭力也成趨勢，Walmart收購Vizio切入家庭媒體場景、Amazon 併購One Medical擴展醫療健康服務、德國Aldi收購美國超市集團Southeastern Grocers，深化北美供應鏈，顯示企業透過商業生態整合延伸經營觸角，建立多元營收來源。

台灣本地業者同樣積極布局轉型。報告指，統一超以OPENPOINT為數據核心，併購Yahoo、PChome與家樂福，打造全通路整合生態圈；全聯則透過全電商平台、PX Pay與 PX Go 打造會員系統，並進軍東南亞市場，推動平台型商業模式發展。

轉型成功的關鍵不只是技術導入，更是能否掌握顧客需求。勤業眾信指出，AI 將協助企業實現「超個人化行銷」，不只推薦商品，更可預測需求、即時互動。調查顯示，56%台灣消費者希望獲得更多個人化優惠，68%願接受 AI 創造內容，顯示科技已是強化顧客黏著度的重要工具。

以時尚電商品牌美而快為例，近年積極併購電商與網紅品牌公司，拓展品項與客群。總經理王志仁指出，零售業必須同步整合線上與線下通路，並在快速演進的數據與 AI 技術中找到平衡，才能有效提升顧客體驗與營運效率。

在供應鏈方面，企業也面臨來自美國關稅政策與地緣政治的高度不確定。勤業眾信洪于婷提醒，台灣零售業仰賴進口商品，關稅變動將直接衝擊採購成本與定價策略，建議業者預先進行風險壓力測試與多套情境規劃，提升應變能力。

勤業眾信分析，從RMN到AI、從跨域併購到風險管理，全球零售業正從各個面向重塑營運邏輯，未來的贏家，不會是價格最低的企業，而是最能理解顧客、有效運用科技、並能在變局中穩健前行的實踐者。

勤業眾信舉辦「零售新變革：新營收成長布局與美國關稅挑戰應對」論壇，左起依序為勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理張益紳、勤業眾信消費產業負責人黃毅民資深會計師、美而快國際股份有限公司總經理王志仁、王座國際餐飲股份有限公司總經理林子恒、勤業眾信間接稅負責人洪于婷資深會計師。業者提供
勤業眾信舉辦「零售新變革：新營收成長布局與美國關稅挑戰應對」論壇，左起依序為勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理張益紳、勤業眾信消費產業負責人黃毅民資深會計師、美而快國際股份有限公司總經理王志仁、王座國際餐飲股份有限公司總經理林子恒、勤業眾信間接稅負責人洪于婷資深會計師。業者提供
勤業眾信消費產業負責人黃毅民資深會計師。業者提供
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勤業眾信間接稅負責人洪于婷資深會計師。業者提供
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零售業 營收 併購

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